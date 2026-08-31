Andrés Villamizar, de EL COLOMBIANO ganó Premio de Periodismo de Asobancaria

Durante la 60ª Convención Bancaria que se celebró en Cartagena entre el 26 y el 28 de agosto, se entregaron los galardones del Premio de Periodismo Asobancaria 2026.

El primer puesto en la categoría escrita fue para Andrés Villamizar, periodista económico de EL COLOMBIANO, por el texto Con tasas de interés altas, cifra de bancos con pérdidas creció 267% en dos años.

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El texto fue reconocido por el jurado por contar de manera sencilla cómo las tasas altas afectaron las utilidades de los bancos a diferencia de lo que se piensa normalmente, y es que con tasas altas los bancos ganan más.

El ejercicio periodístico nace de un chequeo a las afirmaciones del entonces presidente Gustavo Petro, en su insistencia de que el Banco de la República subía las tasas para beneficiar a los bancos. La realidad, al cruzar información del comportamiento de las tasas y utilidades de los bancos, mostró otra cosa: el número de bancos con pérdidas se disparó.

“Una lectura rápida es pensar que las entidades financieras se ven beneficiadas porque cobran más por prestar dinero, pero la realidad es más compleja. Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, indicó que el impacto para los bancos es, en general, negativo. ‘Por ninguna de las rutas, la banca de beneficia de tasas de interés más costosas’. Eso porque, al ser más caro el crédito, menos personas o empresas lo piden. Esto hace que los bancos otorguen menos préstamos y se vuelvan más estrictos al aprobarlos, lo que termina frenando el movimiento de dinero en la economía”, dice el texto, publicado el 12 de abril de este año.

Esta fue la sexta edición del Premio de Periodismo Asobancaria, que busca promover la excelencia en el cubrimiento de temas financieros e incentivar publicaciones relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las entidades bancarias.

Los galardones fueron entregados por Javier Suárez, presidente de Davivienda y de la junta de Asobancaria; Jonathan Malagón, presidente del gremio; y Eduardo Guacaneme, decano de PRIME Business School de la Universidad Sergio Arboleda.

Andrés Villamizar es graduado de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, seccional Bucaramanga.

Sus primeras publicaciones, todavía como estudiante, aparecieron en la Revista Plataforma de la UPB y en el medio digital La Oreja Roja. Tras graduarse, inició su carrera como periodista en el diario regional La Patria, en Manizales, donde ejerció como periodista económico durante tres años.

En La Patria obtuvo su primer reconocimiento como periodista, al ganar el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales Orlando Sierra Hernández, en la categoría Prensa Escrita con el trabajo Habitantes de calle, una realidad social más visible.

Desde octubre de 2023 trabaja en el área económica de EL COLOMBIANO.

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Villamizar es reconocido por su estilo directo y contundente. Prioriza la rendición de cuentas y la rigurosidad informativa. Sus textos suelen mantener una línea coherente de crítica constructiva y en defensa del periodismo.

“Es un periodista que combina su especialidad económica con un seguimiento cercano de la política y las crisis nacionales, con un enfoque claro en la responsabilidad y la claridad informativa”, destacan sus compañeros de área.

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