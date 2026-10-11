Angie Rodríguez detalla las agresiones que sufrió por parte de Alcocer y respalda denuncias de Eva Ferrer

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) en la administración de Gustavo Petro y mencionada en las revelaciones de Eva Ferrer como una presunta víctima de agresiones por parte de Verónica Alcocer respaldó las denuncias en contra de la pasada primera dama de la Nación y detalló los supuestos episodios de maltrato físico y sicológico. La exconsejera presidencial Eva Ferrer confesó ante la revista Semana que Verónica Alcocer al parecer se comportaba como una tirana en la Casa de Nariño y agredía a funcionarios del Gobierno Petro, siendo una de ellas Angie Rodríguez. “¿Tú sabes que a Angie la empotró (agredió)?... Cuando la nombraron jefa del Dapre, se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó”, le contó Ferrer al medio mencionado. La española cercana al círculo de la exprimera dama también acusó a Alcocer de tener influencia en al menos nueve entidades estatales y de una presunta venta de cargos públicos. Respecto a esas denuncias, Angie Rodríguez se pronunció y detalló en conversaciones con Semana y El Tiempo la violencia física y sicológica presuntamente sufrida por la exprimera dama.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre las denuncias de Ferrer?

La exdirectora del Dapre le mencionó a ambos medios que supuestamente no fue solo un episodio de maltrato sino que en varias ocasiones Alcocer habría intentado agredirla. “Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme. En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar”, subrayó Rodríguez. Lea también | Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos La exfuncionaria subrayó que el suceso se habría dado en la oficina de Petro. Allí la habría tratado de manera denigrante y con groserías refiriéndose a que ella era “una prostituta”. Saliendo del despacho, Alcocer habría repetido esa conducta con Juliana Guerrero. Angie relató que en una segunda ocasión, Alcocer supuestamente le mencionó que era ella quien manejaba la contratación en el Dapre y que había temas en los que Rodríguez no se podía meter. “Siempre lanzaba su mano hacia mi cara como para golpearme, pero yo la evitaba”, sostuvo la exdirectora del Dapre. Asimismo, Rodríguez le dijo a los medios mencionados que al parecer entre Petro y Alcocer había un “pacto criminal”, pues ella al parecer le advirtió al entonces presidente sobre las conductas de quien era su pareja.

Inclusive, Angie aludió al hecho de que una presunta compensación era que mientras Petro dejaba que Alcocer ejerciera control en las entidades estatales, ella permitía las supuestas relaciones extramatrimoniales del exjefe de Estado. “Yo siento que él le permitía, y él sabía las cosas que ella hacía, pero ella sabía lo que él hacía en cuanto a las mujeres, en cuanto a su vida desordenada y esas cosas que en su momento hablaré, que yo conozco de parte de él, que me hacen deducir a fecha de hoy que ellos tenían un pacto de silencio criminal, donde tenían cada uno sus temas terribles, pero que entre ellos dos tapaban para mantener una imagen que no era real”, resaltó ante la revista, agregando que “cada uno se beneficiaba del otro”. Siga leyendo: ¿Quiénes son Mascialino y Romagnoli, los presuntos testaferros de Alcocer, según Eva Ferrer? Preguntas y respuestas