Antioquia mantiene su calificación AAA de Fitch Ratings: ¿qué significa y por qué importa?

El departamento de Antioquia recibió nuevamente la máxima calificación crediticia en escala nacional por parte de Fitch Ratings, que ratificó la nota AAA para el largo plazo y F1+ para el corto plazo, ambas con perspectiva estable. La decisión respalda la solidez financiera de la administración departamental y su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras adquiridas.

Fitch consideró que Antioquia presenta un perfil de riesgo en rango medio bajo, sustentado en un desempeño presupuestal estable, en una baja dependencia de las transferencias nacionales y en el cumplimiento estricto de las leyes de responsabilidad fiscal y financiera. La calificadora también valoró positivamente el manejo de liquidez y la planeación fiscal de mediano plazo.

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“Antioquia es el segundo mercado más grande de Colombia después de Bogotá y aporta cerca de 15% del PIB nacional, apoyado en una economía amplia y diversificada con sectores de alto valor agregado”, aseguró la agencia calificadora.

En términos prácticos, la calificación tiene consecuencias directas sobre las finanzas departamentales. Mantener esta escala le permitirá a la Gobernación ejecutar su Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme”, acceder a mejores tasas de interés en créditos, fortalecer la confianza de los contribuyentes y seguirse consolidando como referente nacional en el manejo de las finanzas públicas.