Apartadó inaugura su primer laboratorio de robótica: cerca de 225.000 estudiantes de Urabá se verán beneficiados

El Urabá antioqueño le da la bienvenida al primer laboratorio de robótica de Apartadó, un espacio dotado con equipos de última tecnología para el desarrollo de actividades de pensamiento computacional y programación, electrónica maker, inteligencia artificial, energías renovables, ciencias y medio ambiente, ingeniería y construcción, e impresión 3D.

La inauguración se llevó a cabo en la Institución Educativa San Francisco de Asís, donde estuvieron presentes más de 300 estudiantes y 30 docentes. Al acto, asistió el viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Fernando Henao, quien afirmó que este laboratorio permitirá mejorar el proceso pedagógico que impartan los docentes locales que dispondrán de este espacio.

“Más allá de la entrega de un laboratorio, iniciamos un proceso pedagógico de formación junto a la Universidad Nacional de Colombia, con docentes altamente cualificados, incluso con formación doctoral, que acompañarán a los maestros locales en el uso y apropiación de estos espacios de aprendizaje”, expresó el viceministro.

Desde la Alcaldía de Apartadó celebraron esta entrega que promete beneficiar a 225.000 jóvenes de la subregión.

“Un espacio con grandes equipos, impresoras 3D, computadoras de última generación y un televisor de 75 pulgadas táctil. Tenemos un sinnúmero de mecanismos y herramientas para la robótica. Hoy, 25.000 estudiantes que tiene Apartadó, y los cerca de 200.000 estudiantes que tenemos en toda la región podrán beneficiarse de este espacio”, indicó el Jaminton Vives Serna, secretario de Educación de Apartadó.