Corte de Estados Unidos determina que la mayoría de aranceles de Trump son ilegales, pero los mantiene vigentes

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente, que prometió acudir a la Corte Suprema.
El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, los que no afectan a sectores específicos, como por ejemplo el automotor, acero, aluminio o cobre.
El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.
Pero la decisión representa un revés para el presidente, quien desde que volvió a la Casa Blanca en enero ha impuesto aranceles a sus socios comerciales que varían entre el 10 % y el 50 % como una herramienta de política económica de amplio alcance.