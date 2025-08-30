Corte de Estados Unidos determina que la mayoría de aranceles de Trump son ilegales, pero los mantiene vigentes

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente, que prometió acudir a la Corte Suprema. El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, los que no afectan a sectores específicos, como por ejemplo el automotor, acero, aluminio o cobre. Lea aquí: Donald Trump da 90 días más a la tregua de aranceles con China El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre. Pero la decisión representa un revés para el presidente, quien desde que volvió a la Casa Blanca en enero ha impuesto aranceles a sus socios comerciales que varían entre el 10 % y el 50 % como una herramienta de política económica de amplio alcance.

También hace dudar sobre los acuerdos que Trump ha alcanzado con importantes socios comerciales como la Unión Europea. Igualmente, plantea la interrogante de qué pasaría con los miles de millones de dólares recaudados por Estados Unidos desde que se implementaron los aranceles si la Corte Suprema no lo respalda. La corte emitió el fallo “incorrectamente”, “pero saben que Estados Unidos de América ganará al final”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras. “¡Todos los aranceles siguen vigentes!”, señaló. “Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país”. Siga leyendo: Así quedaron los acuerdos de aranceles de Estados Unidos con sus principales socios comerciales Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con una base del 10 % y tasas más altas para decenas de economías. Además, se ha amparado en normativas similares para imponer aranceles separados que afectan a México, Canadá y China, como penalidad por el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El fallo de este viernes confirma la decisión de un tribunal inferior. Según el texto de la resolución, “la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos”. La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes. Le puede interesar: Trump se libró de pagar millonaria multa de casi 500 millones de dólares por fraude En su mensaje en Truth Social, el presidente consideró la decisión de los jueces “altamente politizada”. Según él, si se eliminaran los aranceles aduaneros, “sería una catástrofe total para el país”, que quedaría “destruido”. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó en mayo que Trump había excedido su autoridad con gravámenes globales aplicados de manera general.