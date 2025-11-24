Estos son los cinco personajes clave en el escándalo de los archivos de alias Calarcá

Cinco personajes de la vida estatal y delincuencial quedaron en el ojo del huracán, tras las revelaciones de los dispositivos electrónicos incautados al cabecilla terrorista Alexander Díaz Mendoza (“Calarcá”), durante un retén realizado por el Ejército en Antioquia el año pasado.
El contenido, presentado este domingo por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, incluye chats de WhatsApp, cartas, audios y otra suerte de documentos que expusieron supuestas reuniones clandestinas con miembros del gobierno de Gustavo Petro y de las Fuerzas Militares.
A continuación, los personajes clave dentro de este entramado de presunta corrupción:
- General Juan Miguel Huertas: aunque salió del Ejército Nacional en 2022, antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, fue reintegrado al servicio por el presidente. En la actualidad ocupa el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional.
En los chats y documentos incautados a “Calarcá”, se le señala de asistir a reuniones con miembros de las disidencias, asesorarlos en su lucha armada e incluso proponerles el montaje de una empresa de seguridad privada para legalizar su arsenal, vehículos y desplazamientos.
En las conversaciones, un disidente aseguró que el oficial proponía crear un grupo de 20 personas, a las cuales les ayudaría a tramitar permisos especiales para el porte de armas, con los cuales se legalizaría la empresa.
El oficial ha negado los señalamientos en su contra, insistiendo que es víctima de una persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y que nunca se reunió con disidentes ni en Colombia ni en Venezuela.