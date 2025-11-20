Trump firmó ley que obliga al Gobierno de EE. UU. a publicar los archivos del caso Epstein, ¿qué sigue?

El presidente Donald Trump firmó una ley que exige a su gobierno hacer los archivos públicos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El texto aprobado el martes por el Congreso otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados sobre el financista neoyorquino, muerto en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.
Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura cuando el proyecto parecía avanzar entre los congresistas, dijo en su plataforma Truth Social que había “acabado de firmar la ley para divulgar los archivos Epstein”.
según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.