Congreso de EE. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein

Se trata de una propuesta legislativa que le exigiría al Departamento de Justicia liberar todos los archivos que tengan información sobre la investigación.

  Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para desclasificar información sobre Caso Epstein. Foto: Getty.
    Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para desclasificar información sobre Caso Epstein. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó durante este martes un proyecto de ley que le ordenaría al Departamento de Justicia desclasificar todos los archivos relacionados con la investigación del caso Epstein. Las sillas de los Demócratas llevaban varios meses insistiendo, pero la presión del presidente Donald Trump lo habría retrasado.

Epstein, conocido por ser un magnate multimillonario del ámbito financiero, fue acusado de liderar una red de pederastia que llegó a salpicar al actual mandatario de Estados Unidos. Se suicidó en prisión durante el 2019, lo que hizo que la investigación se entorpeciera.

Puede leer: La obligación que ahora tiene el Departamento de Justicia de EE. UU. tras la aprobación del Congreso sobre los documentos del caso Epstein

Sin embargo, durante este fin de semana el presidente norteamericano cambió de postura y siendo consciente del impacto político que abarca el tema, pidió a su bancada votar a favor de este proyecto de ley.

Hasta el momento, la posición del mandatario había sido que no había “nada nuevo” por revelar sobre el caso del magnate financiero — quien ya había sido condenado a 15 años de prisión por delitos sexuales contra menores—. Según el presidente Trump, en los documentos archivados ya no habría datos incriminatorios que no se conocieran, ni pistas nuevas, ni listas de clientes o posibles víctimas de chantajes. Además, sostuvo que el país debía parar y dejar de hablar del tema porque solo generaba distracción.

Es por eso que es llamativo que justo dos días después del sorpresivo giro de Trump, la Cámara aprobó la medida con 427 votos a favor y solo uno en contra, enviando al Senado —de mayoría de curules republicanos— una resolución que exige divulgar todos los registros no clasificados sobre Epstein.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmintió.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el fin de semana pasado.

Le recomendamos leer: La sombra de Epstein: lo que se sabe del pasado de Trump y su relación con el financiero acusado de tráfico sexual

Este escándalo, más los otros que tiene Trump, se ha convertido en un auténtico y problemático cuestionamiento político para el mandatario republicano durante meses. Sobre todo, porque él mismo alimentó teorías conspirativas sobre el caso entre sus seguidores.

Y es que Trump tuvo una cercanía frecuente con Epstein durante los años 90 y la década de los 2000. Esa relación se ha convertido en un repetitivo punto de discordia tanto para sus seguidores, como para sus contradictores.

Antes del veredicto

Horas antes de que se llevara a cabo la votación, un grupo de mujeres que sobrevivieron a los presuntos abusos de Epstein se unieron a tres congresistas demócratas y republicanos frente al Capitolio para exigir la divulgación de los archivos.

Llevaban en sus manos fotos de cuando eran jóvenes, a la edad en la que, según relataron, conocieron a Epstein, el financiero neoyorquino que se relacionaba con algunos de los hombres más influyentes del país.

Los registros que se conocen confirman que el republicano mantuvo una relación social con Epstein durante los años 90 y principios de los 2000 en sus días de empresario. Foto: GETTY
Los registros que se conocen confirman que el republicano mantuvo una relación social con Epstein durante los años 90 y principios de los 2000 en sus días de empresario. Foto: GETTY

Cuando se dio el veredicto, las mujeres se levantaron y aplaudieron la decisión de los congresistas.

Este caso que involucra al presidente de Estados Unidos Donald Trump aun tiene información que falta por esclarecer. Gracias a este nuevo proyecto de ley, ahora se está más cerca del conocimiento público de los expedientes sobre uno de los escándalos más llamativos en el país norteamericano de los últimos años.

Lea también: “Estaría orgulloso de hacerlo”: Trump abre nuevas tensiones con México tras sugerir ataques antidrogas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Jeffrey Epstein?
Un multimillonario acusado de liderar una red de abuso sexual y explotación de menores, vinculado con políticos y celebridades de EE. UU.
¿Qué pedía el proyecto de ley aprobado?
Desclasificar todos los archivos del Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.
¿Qué papel juega Donald Trump en el caso?
Trump tuvo cercanía con Epstein en los años 90 y 2000; ha sido cuestionado por su relación y por sus declaraciones públicas sobre la investigación.
Utilidad para la vida