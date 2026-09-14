Arriendos suben 50% por la escasez de vivienda en ciudades afectadas por el terremoto

Los mercados siguen padeciendo los estragos del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Solo uno de los efectos es que las familias de Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, están encontrando una carestía de hasta 50% en los precios de arrendamientos.
Los registros oficiales del portal de vivienda Fincaraíz muestran que las búsquedas y sesiones relacionadas con viviendas en alquiler aumentaron durante agosto en las cinco capitales más golpeadas por el movimiento telúrico.
El mayor incremento se presentó en Armenia, con 43%, seguido por Quibdó, con 37%; Cali, con 36%; Manizales, con 34%; y Pereira, con 22%.
El comportamiento refleja la necesidad de miles de hogares de encontrar alternativas habitacionales seguras después de la emergencia.