Medellín supera a Bogotá y se convierte de manera oficial en la ciudad más cara para arrendar vivienda en Colombia

Medellín se consolidó como la ciudad más costosa para arrendar vivienda en Colombia, según un informe del Banco de la República que analizó las disparidades regionales en los precios de arrendamiento urbano entre 2008 y 2024.

El estudio señala que las brechas entre ciudades pueden alcanzar hasta un 25%, incluso después de ajustar por las características estructurales de las viviendas.

En otras palabras, el mismo ingreso nominal no garantiza el mismo nivel de bienestar en todas las ciudades del país.

El arriendo, además, se ha convertido en la principal forma de tenencia de vivienda en Colombia. En 16 años, la proporción de hogares arrendatarios pasó del 32% en 2008 al 40,5% en 2024 a nivel nacional, y del 42,3% al 49,8% en las cabeceras municipales.

En contraste, los propietarios descendieron del 48,1% al 35,2% en el mismo periodo.

“En 2008, Cartagena y Bogotá se ubicaban entre las ciudades más costosas para arrendar; hacia 2024, el liderazgo cambia y Medellín pasa a encabezar el ranking, superando a las ciudades tradicionalmente líderes. Barranquilla y Santa Marta también ascienden, mientras varias capitales intermedias se abaratan en términos relativos”, concluye el estudio del BanRep.