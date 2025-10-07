x

Medellín supera a Bogotá y se convierte de manera oficial en la ciudad más cara para arrendar vivienda en Colombia

Medellín desplazó a Bogotá como la ciudad más costosa para arrendar vivienda, en un país donde el alquiler crece y la propiedad retrocede cada año. Aquí le contamos detalles.

    Medellín se consolidó como la ciudad más costosa para arrendar vivienda en el país, incluso por encima de Bogotá, reveló el Banco de la República. FOTO: Camilo Suárez.
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 17 minutos
Medellín se consolidó como la ciudad más costosa para arrendar vivienda en Colombia, según un informe del Banco de la República que analizó las disparidades regionales en los precios de arrendamiento urbano entre 2008 y 2024.

El estudio señala que las brechas entre ciudades pueden alcanzar hasta un 25%, incluso después de ajustar por las características estructurales de las viviendas.

En otras palabras, el mismo ingreso nominal no garantiza el mismo nivel de bienestar en todas las ciudades del país.

Lea más: Medellín, de las ciudades en Colombia donde hay mayor oferta para compra de vivienda usada, ¿por qué?

El arriendo, además, se ha convertido en la principal forma de tenencia de vivienda en Colombia. En 16 años, la proporción de hogares arrendatarios pasó del 32% en 2008 al 40,5% en 2024 a nivel nacional, y del 42,3% al 49,8% en las cabeceras municipales.

En contraste, los propietarios descendieron del 48,1% al 35,2% en el mismo periodo.

“En 2008, Cartagena y Bogotá se ubicaban entre las ciudades más costosas para arrendar; hacia 2024, el liderazgo cambia y Medellín pasa a encabezar el ranking, superando a las ciudades tradicionalmente líderes. Barranquilla y Santa Marta también ascienden, mientras varias capitales intermedias se abaratan en términos relativos”, concluye el estudio del BanRep.

El arrendamiento ha ganado un protagonismo indiscutible en la estructura de tenencia y en la economía de los hogares: la proporción de familias que viven en arriendo ha aumentado de forma sostenida y, en las principales cabeceras urbanas, ya supera a la propiedad.

El peso del arriendo en la economía colombiana

El estudio del Emisor calcula que el mercado del arriendo alcanzó los $26,4 billones en 2024, equivalentes al 8,8% del PIB.

Este segmento no solo tiene un peso macroeconómico considerable, sino también una incidencia directa en la inflación y el costo de vida urbano, al representar una cuarta parte de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Debido a la indexación por ley, los cánones de arrendamiento tienden a moverse en línea con la inflación.

Le puede interesar: La inflación sería 0,24% en septiembre, según encuesta del Banco de la República

En 2024, el Dane registró una variación acumulada de 6,52% para el arriendo efectivo y 6,28% para el arriendo imputado, cifras levemente superiores a la inflación total del 5,81%.

Las contribuciones al IPC fueron de 0,05 y 0,07 puntos porcentuales, respectivamente.

El documento atribuye el auge del arriendo a la desaceleración de la construcción, el encarecimiento del suelo urbano y la dificultad de acceso al crédito hipotecario.

Los lanzamientos de Vivienda de Interés Social (VIS) disminuyeron 10,2% anual en 2024, y las iniciaciones de construcción cayeron 9,3%. En el segmento No VIS, las reducciones fueron aún mayores.

A esto se sumó la suspensión del programa “Mi Casa Ya”, que generó incertidumbre en el sector constructor y afectó la confianza de compradores e inversionistas.

Sin embargo, pese a ese panorama, Fedelonjas proyecta que el PIB inmobiliario crecerá 2% en 2025, en línea con la recuperación del segundo semestre de 2024.

“El sector mantiene su estabilidad. Aunque las tasas de interés han bajado, se mantendrán alrededor del 9,25% con una inflación del 5%, aún por encima del rango meta”, explicó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, quien advirtió que la suspensión de los subsidios tuvo implicaciones económicas y sociales profundas.

Además: En agosto se vendieron 14.063 nuevas viviendas, cifra 7,2% menor frente al año pasado

