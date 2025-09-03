Desembolsos para vivienda en Colombia crecieron, pero financiación VIS con subsidios se desplomó 26,5%

El mercado de la vivienda en Colombia pasa por una dinámica de contrastes. Entre julio de 2024 y junio de 2025 se desembolsaron $26,6 billones para financiar vivienda, un crecimiento real del 17,5% frente al año anterior. El repunte estuvo impulsado principalmente por el leasing habitacional, cuyos desembolsos aumentaron 44%, y por el crédito hipotecario, que registró un crecimiento del 13,7%. No obstante, según datos de Camacol, el comportamiento en términos de unidades financiadas fue distinto. En los últimos 12 meses se financiaron 182.779 viviendas, lo que significó una reducción anual del 0,7%. Puede leer: Reforma tributaria: estas son las propiedades horizontales que pagarían más IVA En el caso de la vivienda nueva, se registraron 132.446 desembolsos (el 72,5% del total), con una caída del 6,7% anual.

Menos financiación de vivienda VIS a través de subsidios

Este retroceso obedeció, principalmente, a la menor compra de VIS nueva, en un contexto marcado por la suspensión del programa Mi Casa Ya, lo que ha limitado el acceso de los hogares de menores ingresos. El mayor impacto se sintió en la financiación con subsidios: mientras que entre julio de 2023 y junio de 2024 se financiaron 73.138 unidades VIS con apoyos gubernamentales a la compra de vivienda, en los últimos 12 meses la cifra cayó a 53.727, una reducción del 26,5%, equivalente a 19.411 viviendas menos.

Tendencias en el mercado de financiación de vivienda en el país

Desde Camacol destacaron tres tendencias en el mercado de financiación de vivienda en el país. La primera de ellas es el fortalecimiento del leasing habitacional que emerge como la modalidad de mayor expansión (37,2% en unidades); la segunda es la recuperación en la financiación de vivienda No VIS, que para el caso de vivienda nueva crece un 11% con 31.801 unidades. Y finalmente está el dinamismo en los desembolsos de vivienda usada VIS y No VIS.

