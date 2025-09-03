Desembolsos para vivienda en Colombia crecieron, pero financiación VIS con subsidios se desplomó 26,5%

El mercado de la vivienda en Colombia pasa por una dinámica de contrastes. Entre julio de 2024 y junio de 2025 se desembolsaron $26,6 billones para financiar vivienda, un crecimiento real del 17,5% frente al año anterior. El repunte estuvo impulsado principalmente por el leasing habitacional, cuyos desembolsos aumentaron 44%, y por el crédito hipotecario, que registró un crecimiento del 13,7%.
No obstante, según datos de Camacol, el comportamiento en términos de unidades financiadas fue distinto. En los últimos 12 meses se financiaron 182.779 viviendas, lo que significó una reducción anual del 0,7%.
En el caso de la vivienda nueva, se registraron 132.446 desembolsos (el 72,5% del total), con una caída del 6,7% anual.