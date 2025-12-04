x

Teresita Gómez y Víctor Gaviria serán algunos de los artistas antioqueños que el Congreso homenajeará este viernes

En el Claustro San Ignacio se realizará la entrega de los Reconocimientos Calliandra medellinensis, los cuales buscan convertirse en un homenaje anual a las personalidades más destacadas de la cultura en Antioquia.

  • Víctor Gaviria y Teresita Gómez estarán en el homenaje de este viernes. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
hace 25 minutos
bookmark

Este viernes, el Congreso de la República le otorgará un reconocimiento a cinco artistas considerados como íconos culturales de Antioquia. El homenaje, que se llevará a cabo en el Claustro San Ignacio a las 6:00 de la tarde, busca visibilizar y celebrar la labor de quienes desde la música, el teatro, la danza y el cine han contribuido al desarrollo social y cultural del departamento.

Esta es una iniciativa del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien espera “que se convierta en una tradición anual en la que buscamos reconocer, desde el Congreso, a personas o instituciones altamente relevantes en el ámbito cultural antioqueño”, como le explicó a EL COLOMBIANO.

Con la ambición de que esta no solo sea la única vez de que se entreguen estos reconocimientos, el homenaje ya tiene nombre: Calliandra medellinensis, una de las pocas especies de árbol nativas de la región. Conocido popularmente como Carbonero Antioqueño, el árbol descubierto en 1927 se caracteriza por sus flores rojas similares a un pompón. Para conocerlo no se debe ir lejos, a otras ciudades o municipios, basta con caminar por Boston o El Volador para conocerlo de cerca.

Justamente por su cercanía y por ese “sello de origen” es que el equipo de Carvalho le otorgó el nombre de esta especie a los reconocimientos. “Entonces, justamente por ser algo endémico de la ciudad, pensamos en un nombre bonito para destacar a los artistas antioqueños. Es decir, son de aquí y eso es valioso, así que tenía sentido darles ese nombre”, asegura el representante.

En total, los homenajeados serán cinco. La pianista Teresita Gómez; el cineasta Víctor Gaviria; la bailarina y cofundadora de la primera escuela de ballet de Medellín, Leonor Baquero de Pikieris; el fotógrafo Jesús Abad Colorado, y el líder Jorge Blandón, director de la Corporación Nuestra Gente, serán quienes recibirán el reconocimiento por sus aportes al departamento.

A ellos se suma también el Claustro San Ignacio, edificio patrimonial de la ciudad que será homenajeado en sus 200 años y reconocido por ser actualmente como uno de los epicentros culturales de la capital antioqueña.

“En esta primera tanda, en esta primera entrega, buscamos, en primer lugar, artistas ya consagrados. No son artistas emergentes, sino creadores con décadas de trayectoria. Y, por otro lado, queríamos que representaran distintas disciplinas artísticas; por eso incluimos personas del mundo del cine, del teatro, de la fotografía, de la danza, etcétera”, comentó Carvalho ante la pregunta por la selección de las personalidades que se homenajearán.

La idea es que los Calliandra medellinensis no tengan una sola edición. Para eso, una de las tareas del congresista ha sido buscar apoyo en la bancada antioqueña y así tener un respaldo suficiente para continuar realizando estos reconocimientos año a año. “Generalmente, el Congreso entrega muchos reconocimientos a actores políticos o empresariales, y nos parece muy necesario que también se destaquen y se visibilicen estos grandes antioqueños del mundo del arte”, concluyó.

