Teresita Gómez y Víctor Gaviria serán algunos de los artistas antioqueños que el Congreso homenajeará este viernes

Este viernes, el Congreso de la República le otorgará un reconocimiento a cinco artistas considerados como íconos culturales de Antioquia. El homenaje, que se llevará a cabo en el Claustro San Ignacio a las 6:00 de la tarde, busca visibilizar y celebrar la labor de quienes desde la música, el teatro, la danza y el cine han contribuido al desarrollo social y cultural del departamento.

Esta es una iniciativa del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien espera “que se convierta en una tradición anual en la que buscamos reconocer, desde el Congreso, a personas o instituciones altamente relevantes en el ámbito cultural antioqueño”, como le explicó a EL COLOMBIANO.

Con la ambición de que esta no solo sea la única vez de que se entreguen estos reconocimientos, el homenaje ya tiene nombre: Calliandra medellinensis, una de las pocas especies de árbol nativas de la región. Conocido popularmente como Carbonero Antioqueño, el árbol descubierto en 1927 se caracteriza por sus flores rojas similares a un pompón. Para conocerlo no se debe ir lejos, a otras ciudades o municipios, basta con caminar por Boston o El Volador para conocerlo de cerca.

Justamente por su cercanía y por ese “sello de origen” es que el equipo de Carvalho le otorgó el nombre de esta especie a los reconocimientos. “Entonces, justamente por ser algo endémico de la ciudad, pensamos en un nombre bonito para destacar a los artistas antioqueños. Es decir, son de aquí y eso es valioso, así que tenía sentido darles ese nombre”, asegura el representante.