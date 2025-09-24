Asesinaron a tiros a líder juvenil del Centro Democrático en Chigorodó (Antioquia)

La violencia desatada en el Urabá antioqueño cobró la vida de Yeimar Gamboa Yépez, un joven de apenas 20 años, quien fue atacado a disparos la noche del martes 23 de septiembre en el barrio El Bosque de Chigorodó.
El asesinato fue un asalto sicarial mientras Gamboa departía con amigos. El joven recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de inmediato, y en el mismo suceso, otra joven que lo acompañaba resultó herida y está recibiendo atención en un centro médico.
Puede leer: Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención
Gamboa Yépez era una figura visible en la política local. Además de ser candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático, era un reconocido defensor de derechos humanos y líder social.