Odinsa compra filial de EPM en México para entrar al negocio de aguas

Desde mediados del año pasado, desde la presidencia del Grupo Argos se anunció la intención de incursionar en un nuevo negocio: el de aguas.
En abril de este año, en diálogo con EL COLOMBIANO, el presidente de esa holding de infraestructura, Jorge Mario Velásquez, comentó que desde su filial Odinsa se estaban mirando opciones, principalmente en Perú, en Chile, en México, porque los sectores escogidos para profundizar en el negocio de agua estaban asociados con desalación y tratamiento, y no con el suministro del líquido a los hogares.