Asesinaron a tiros a líder juvenil del Centro Democrático en Chigorodó (Antioquia)

La violencia desatada en el Urabá antioqueño cobró la vida de Yeimar Gamboa Yépez, un joven de apenas 20 años, quien fue atacado a disparos la noche del martes 23 de septiembre en el barrio El Bosque de Chigorodó. El asesinato fue un asalto sicarial mientras Gamboa departía con amigos. El joven recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de inmediato, y en el mismo suceso, otra joven que lo acompañaba resultó herida y está recibiendo atención en un centro médico. Puede leer: Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención Gamboa Yépez era una figura visible en la política local. Además de ser candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático, era un reconocido defensor de derechos humanos y líder social.

Su labor se destacaba por su participación en procesos de reconciliación y el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad en el municipio.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, reveló que el crimen fue cometido incluso delante de la abuela de Gamboa. El partido Centro Democrático emitió un comunicado oficial en el que rechazó “de manera firme y contundente el asesinato”. La colectividad lamentó que este crimen los “enluta y priva a la comunidad de un joven lleno de liderazgo y esperanza para su municipio”. En su pronunciamiento, el partido exigió a las autoridades una pronta investigación y justicia para que este hecho “no quede en la impunidad”. Le puede interesar: Jóvenes de Turbo, Antioquia, hacen vacas para comprar todo el surtido a pequeños emprendedores El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también lamentó la muerte de Gamboa, a quien describió como “un joven líder de Urabá lleno de energía, sueños y de amor por su tierra”. En consonancia con la postura del partido, el representante Cadavid calificó la muerte de Gamboa como el asesinato de “otro joven del Centro Democrático”, añadiendo con indignación que “los que gritaban #NosEstanMatando ahora guardan silencio hipócrita”. Cadavid también lamentó que los miembros del Centro Democrático sigan siendo los más afectados por la violencia.

El contexto de Chigorodó, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas AT 008/20 y AT 019/23, es de alto riesgo para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La entidad ha señalado que la imposición de normas y otras formas de control social por parte de grupos armados significa un riesgo constante de violación de los derechos de la población. En esta área del Urabá, la ONG Indepaz ha deunciado la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo (EGC) y diversas bandas de carácter local. Precisamente, Indepaz confirmó que con el homicidio de Yeimar Gamboa Yépez, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025 asciende a 149.

Ante el crimen, las instituciones electorales también alzaron su voz. La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó el asesinato, considerándolo un hecho que ”atenta contra la vida, la juventud y la democracia”.

Por ello, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitaron a las autoridades competentes garantizar las condiciones de seguridad para que el proceso electoral se desarrolle “en paz, con pleno respeto por la vida y la integridad de nuestros jóvenes”. El CNE, de hecho, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que “asuma con su deber constitucional de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio”. Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables del ataque.



