¿El vinagre de manzana ayuda a perder peso? Popular estudio que demostraba este efecto fue desmentido

La investigación publicada en 2024 fue citada por medios de comunicación para informar sobre este supuesto beneficio del vinagre de manzana. El estudio fue revisado y se encontraron múltiples errores.

  El vinagre de manzana sí cuenta con otros beneficios probados científicamente.
    El vinagre de manzana sí cuenta con otros beneficios probados científicamente. FOTO Tomada de @bmj_company
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 9 horas
bookmark

El estudio fue publicado en 2024 en la revista especializada BMJ Nutrition, Prevention & Health y este afirmaba que tomar pequeñas cantidades diarias de vinagre de manzana podía favorecer a la pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad. Se trataba de un ensayo clínico que fue difundido ampliamente por medios de comunicación internacionales, quienes aseguraron que era un método efectivo para adelgazar.

Lea: Más de 65% de adultos de Colombia tiene problemas de obesidad

Al momento de su publicación, las conclusiones de la investigación parecieron prometedoras porque en este fueron involucradas un pequeño grupo de participantes. Los resultados arrojaron que había algunos pocos beneficios en la reducción de peso, pero esta semana la revista salió a retractarse del estudio.

Los hallazgos fueron retirados debido a inquietudes sobre la calidad del trabajo, como el enfoque que se le dio al análisis de los datos, errores en los valores estadísticos e informes inadecuados sobre los métodos empleados en el estudio. Estas observaciones comenzaron a salir a la luz posterior a la publicación, cuando BMJ recibió cartas de expertos criticando la investigación.

Luego, este fue remitido a expertos en estadística para examinar su fiabilidad, quienes encontraron múltiples errores. Este grupo también halló que era necesario realizar un análisis más estricto a la información que provenía de cada participante.

“Aunque resulte tentador advertir a los lectores sobre una ayuda aparentemente simple y útil para bajar de peso, en la actualidad los resultados del estudio no son fiables, y los periodistas y otras personas no deberían hacer referencia a sus conclusiones ni utilizarlos en informes posteriores”, afirmó Helen McDonald, editora de Ética de Publicaciones e Integridad de Contenidos de BMJ Group, en un comunicado de prensa.

Los investigadores que realizaron el estudio aseguraron que sus errores fueron honestos, o sea, que no incurrieron en ellos por decisión propia. Al mismo tiempo aceptaron la retractación y la baja del artículo.

¿Cuáles son los beneficios reales del vinagre de manzana?

Los mitos alrededor del vinagre de manzana son varios. Uno de los más comunes es el que asegura que ayuda a perder peso, lo cual ya se ha demostrado que es falso. Otro afirma que cura el cáncer, lo que también es completamente incorrecto: las investigaciones médicas no han evidenciado que el vinagre tenga algún efecto para tratar o eliminar esta enfermedad.

Como menciona el portal especializado Medical News Today, “si bien las investigaciones sobre el vinagre de sidra de manzana y el cáncer no son concluyentes, parece haber otros beneficios en su uso”.

Los beneficios que sí están probados es que este, al ser rico en antioxidantes, es bueno para luchar contra los radicales libres, moléculas inestables que pueden afectar el ADN de otras células, causando efectos como envejecimiento prematuro o contribuir a la aparición de enfermedades crónicas.

Otra de sus virtudes está que está respaldada por la ciencia es su capacidad para ayudar en el control de la glucosa, el principal tipo de azúcar en la sangre. Diversos estudios han demostrado que el consumo de vinagre de manzana puede contribuir a regular los niveles de glucosa. Por ejemplo, una investigación publicada en 2019 en PubMed siguió a 70 personas con diabetes tipo 2 para evaluar el efecto de consumir 20 ml de vinagre al día durante un estudio paralelo de ocho semanas. Los resultados indicaron que tomarlo puede tener efectos positivos sobre los índices glucémicos y el estrés oxidativo en pacientes con esta condición.

Pero, cuidado: esto no significa que el vinagre cure la diabetes, como también se ha llegado a sugerir, y tampoco reemplaza el tratamiento ordenado por un profesional de la salud.

Siga leyendo: Una IA que salva vidas llegó a hospitales de Colombia: así funciona el sistema APM para cirugías y UCI

