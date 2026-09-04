Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así va De la Espriella con el desmonte de la paz total, ¿qué mesas de negociación le faltan por cerrar?

El presidente ya clausuró las mesas de negociación con el frente Comuneros del Sur y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

  • Así va De la Espriella con el desmonte de la paz total, ¿qué mesas de negociación le faltan por cerrar?
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 25 minutos
bookmark

Con extradiciones y la firma de varias resoluciones, el presidente Abelardo de la Espriella ha avanzado en el desmonte de la política de paz total del gobierno Petro.

En las últimas horas, el Gobierno expidió las resoluciones ejecutivas número 368 y 365 de 2026, que confirman el fin de las conversaciones de paz con frente Comuneros del Sur y otro con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Estas dos decisiones marcan el camino impulsado con el gobierno De la Espriella de enfrentar militarmente a los grupos armados con “el poder de las armas y de las leyes”, contrario a las conversaciones que no lograron algún efecto en los últimos cuatro años.

Comuneros del sur estaba al mando de Gabriel Yepes, conocido con el alias de ‘HH’ y cuya extradición estaba frenada por la paz total. Sin embargo, el jefe de Estado también firmó recientemente su extradición a los Estados Unidos.

En lo que respecta a las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, estas mesas de diálogos estuvieron marcadas por más polémicas que soluciones reales para la violencia en el departamento.

Lea también: Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de la ‘paz total’

La primera se dio porque el entonces presidente Gustavo Petro sacó de las cárceles a los cabecillas de estas estructuras para qué participarán en el evento público del ‘tarimazo’ realizado en la capital de Antioquia, lo que generó la indignación de las víctimas.

A esto se conoció el hecho de una parranda vallenata de estos mismos cabecillas en la cárcel de Itagüí, aprovechándose de las gabelas del gobierno anterior y sus beneficios de ser gestores de paz.

¿Qué falta para desmontar la paz total?

La fallida paz total en el gobierno Petro inició en su momento con nueve resoluciones de apertura, de las cuales ya se han cerrado los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), las conversaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuya creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) aún no tiene un cierre definitivo.

A través de la firma de nueve resoluciones, el Gobierno Nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella desmontó los espacios de negociación, sumado a la anulación del reconocimiento de sus representantes y a las firmas de extradición de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Araña’, alias ‘HH’ o la baja de alias ‘Bendito Menor’.

No obstante, al día de hoy, viernes 4 de septiembre, no se han expedido las resoluciones para culminar formalmente los diálogos con el ELN, suspendidos desde enero del 2025, así como tampoco los procesos de las denominadas bandas urbanas en Buenaventura y Quibdó.

También están pendientes los cierres definitivo de los espacios de conversación socio jurídica con el Clan del Golfo, considerada una de las organizaciones criminales más grandes del país y cuyo proceso inició en Catar.

Según datos del Ministerio de Defensa, a julio de 2026, los grupos armados contaban con alrededor de 28.802 integrantes, frente a los 15.120 reportados en diciembre de 2022 que fue el inicio del gobierno Petro, lo que representa un incremento del 90%.

El Clan del Golfo (EGC) se consolidó como el grupo más numeroso, con 10.268 integrantes (152% de crecimiento); le sigue el ELN, con 7.123 miembros (22%); el EMC con 4.480 (109%); y la CNEB con 2.359 integrantes (un aumento del 108%).

Siga leyendo: De la Espriella dio por terminadas las negociaciones con grupos armados y anunció megacárceles

*Con información de Colprensa

Preguntas y respuestas

¿Qué diálogos de paz ha cerrado el gobierno de Abelardo de la Espriella?
El Gobierno ha cerrado conversaciones con el frente Comuneros del Sur y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. También terminaron procesos con el EMBF, las ACSN y la CNEB.
¿Qué falta para desmontar completamente la política de paz total?
Falta formalizar el cierre de los diálogos con el ELN y las bandas urbanas de Buenaventura y Quibdó, además de definir el cierre definitivo del espacio de conversación sociojurídica con el Clan del Golfo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos