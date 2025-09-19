Asofondos pide plazo para activar la reforma pensional si la Corte Constitucional la avala

Hasta este viernes 19 de septiembre la Cámara de Representantes tiene oportunidad de presentar a la Corte Constitucional las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, en las que se habría subsanado el vacío legal detectado por el tribunal en la reforma pensional.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que de declarar exequible el nuevo régimen pensional, la Corte deberá dar al sistema al menos dos meses para reprocesar todos los cambios poblacionales que han ocurrido desde el 1° de julio.
Señaló que es muy importante que se dé un plazo para su entrada en vigor para no tener cotizaciones del mismo mes en dos sistemas.
Dijo que la petición del plazo es algo en lo que han coincidido tanto Asofondos, como el Banco de la República y los operadores de la Pila, los últimos pidieron un plazo de seis meses, pero insistió que el tiempo mínimo prudencial serían dos meses.
En medio de la expectativa por conocer el veredicto del tribunal, señaló que es importante que se resuelva la constitucionalidad o no de la de la reforma.
