Asofondos solicitó frenar traslado de $5 billones restantes de fondos privados a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026. La decisión frena el traslado inmediato de $25 billones desde los fondos privados, agremiados en Asofondos, de pensiones hacia Colpensiones.
Este era un movimiento que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba ejecutar en un plazo de apenas 15 a 30 días.
El auto fue firmado por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar y admitió una de las demandas con medida cautelar de urgencia, presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez presentadas.
La providencia señala que el artículo 2 del Decreto 415 contradice lo dispuesto por la propia Ley 2381 de 2024, la reforma pensional del mismo Gobierno Petro, que ordena que los recursos de las cuentas de ahorro individual de quienes usaron la “ventana de oportunidad de traslado” deben permanecer en los fondos privados hasta que cada afiliado consolide su derecho a la pensión.
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