Procuraduría abre proceso contra Daniel Quintero por participación en política

Este lunes se conoció que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, por presunta participación indebida en política.
Tras esta decisión, el organismo de control sumó una nueva indagación a las que ya cursan contra funcionarios del Gobierno Petro por la misma conducta.
Los hechos por los cuales se tomó la determinación se basan en un video que se publicó a través de redes sociales en el que el funcionario aparece dando una entrevista a una periodista durante la jornada electoral.