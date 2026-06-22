Procuraduría abre proceso contra Daniel Quintero por participación en política

Este lunes se conoció que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, por presunta participación indebida en política. Tras esta decisión, el organismo de control sumó una nueva indagación a las que ya cursan contra funcionarios del Gobierno Petro por la misma conducta. Los hechos por los cuales se tomó la determinación se basan en un video que se publicó a través de redes sociales en el que el funcionario aparece dando una entrevista a una periodista durante la jornada electoral.

En el material, Quintero aseguró tener “sistemas de medición” que le permitían anticipar que Abelardo de la Espriella ganaría en primera vuelta, pero que en segunda no era lo mismo y que “tenían que buscar” los votos para que ganara Cepeda. Además, cuestionó los resultados que obtuvo el litigante en el preconteo. Quintero no es el primer funcionario del Gobierno Petro al que se le abre una investigación por presunta participación en política, en medio de la campaña electoral en la que el candidato del Pacto Histórico se perfiló como favorito, pero no logró vencer a Abelardo de la Espriella. Ya son varios los funcionarios de esta gestión, incluido el propio presidente, que han sido suspendidos o se encuentran bajo investigación por presunta participación indebida en política. En el caso del jefe de Estado, los procesos en su contra avanzan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia a la que no le compete la Procuraduría.

¿Quiénes están suspendidos?

Uno de los casos más llamativos fue el de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quien en una entrevista mostró su apoyo a la campaña de Iván Cepeda. Por otro lado, también fue suspendido el embajador en Brasil, Alfredo Saade, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quienes fueron sancionados el pasado 2 de junio. Todos ellos son señalados por presuntos hechos de participación indebida en política a favor de Iván Cepeda. Entre los ministros, se conoció que el del Trabajo, Antonio Sanguino, está siendo investigado por presunta participación indebida en política electoral tras un discurso en Valledupar durante la instalación de los puestos de votación en la mañana del 31 de mayo. “En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república”, señaló la entidad en un documento.