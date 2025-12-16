Atentado con explosivos en el sur de Cali deja dos policías muertos

Dos uniformados de la Policía Nacional murieron en la madrugada de este martes tras un atentado con explosivos registrado en el suroriente de Cali. El hecho ocurrió en inmediaciones del CAI ubicado en el barrio Mariano Ramos, donde una detonación alcanzó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona. La explosión se produjo en el sector de la carrera 50 con la avenida Simón Bolívar, a escasa distancia de una escombrera, y generó una fuerte conmoción entre los residentes del sector. Tras el ataque, unidades policiales y organismos de socorro acudieron al lugar, mientras se activaron los protocolos de seguridad para asegurar el perímetro.

Las víctimas fueron identificadas como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años y con 15 años de servicio en la institución, y Robert Steven Melo Londoño, de 33 años, quien llevaba 12 años en la Policía Nacional. Ambos se encontraban en labores de patrullaje y se dirigían hacia el CAI del sector cuando fueron sorprendidos por la explosión en cercanías de una zona conocida como la escombrera. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello, explicó que la patrulla hacía parte de los dispositivos de prevención y anticipación desplegados en la jurisdicción de la estación de Mariano Ramos. Tras el atentado, se activaron operativos en distintos puntos de la capital del Valle, incluido un plan candado en los corredores de salida hacia el sur de Cali, especialmente en las vías que conectan con Jamundí y los alrededores del antiguo botadero a cielo abierto.