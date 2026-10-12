Ataque con carro bomba en Cauca dejó tres civiles heridos y la vía Panamericana cerrada; esto se sabe

Una fuerte explosión sacudió el sur del departamento del Cauca tras la activación de un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del peaje de El Bordo, ubicado sobre la vía Panamericana.

El ataque terrorista ocurrió en la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, y destruyó gran parte de las instalaciones del peaje, provocó el cierre temporal del tránsito vehicular y dejó un saldo preliminar de tres civiles heridos.

La explosión se registró en el sector conocido como La Depresión, en jurisdicción entre los municipios de La Sierra y Patía. Según reportes del Ejército, los perpetradores emplearon un vehículo acondicionado con explosivos, conocido técnicamente como un artefacto explosivo improvisado en vehículo (VIED).

Esa onda explosiva causó momentos de tensión entre los habitantes de la zona y los viajeros que transitaban por este estratégico corredor durante el puente festivo.

Respecto al estado de las víctimas, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que tres personas de la población civil sufrieron lesiones por el estallido. Igualmente se confirmó que ningún soldado ni integrante de la Fuerza Pública resultó afectado durante la acción violenta.

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Después de la explosión, unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona e inspeccionaron el perímetro para descartar la presencia de otros artefactos explosivos que pudieran poner en riesgo a la comunidad. Como medida preventiva, se ordenó el cierre del tránsito vehicular en la vía Panamericana a la altura del sector de La Depresión, interrumpiendo la movilidad en este importante eje vial del suroccidente colombiano.