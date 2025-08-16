En vivo | Nacional recibe a Fortaleza con muchos cambios en su nómina

Nacional recibe a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 7 de la Liga BetPlay-2 y lo hace con una nómina plagada de novedades respecto al equipo que enfrentó a Sao Paulo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Nacional y Fortaleza se han enfrentado en siete ocasiones, con un balance favorable para el Verde: cinco victorias para el conjunto paisa y dos para el cuadro capitalino. Curiosamente, no hay empates en el historial, lo que convierte cada enfrentamiento en un duelo con ganador. En el Atanasio, la ventaja también es verdolaga: dos triunfos en tres partidos, frente a una única victoria de los bogotanos.

El antecedente más reciente es una señal de lo que podría suceder. El pasado 4 de marzo, Nacional se impuso con autoridad 5-1, en una noche donde su ofensiva lució letal y la conexión entre sus líneas fluyó como pocas veces en la temporada. De hecho, de los últimos cinco choques, el equipo antioqueño ganó cuatro y perdió solo uno, ratificando su condición de favorito para este nuevo cara a cara.

Los inicialistas de Nacional son: Harlen Castillo; Joan Castro, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Luis Landázuri, Elkin Rivero, Matheus Uribe; Billy Arce, Andrés Sarmiento y Juan Bauzá.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: