Nacional vs. Cali, duelo de dos equipos históricos este martes en el Atanasio Girardot

No es un partido cualquiera. El clásico de equipos verdes del fútbol colombiano no solo enfrenta a los representativos de dos regiones muy importantes del país. También a los cuadros de las primeras veces a nivel internacional.
El Deportivo Cali, que visitará a Nacional en el Atanasio Girardot este martes, a partir de las 7:30 p.m., en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura, fue el primer equipo criollo que llegó a una final de Copa Libertadores.
Lo hizo en la edición de 1978. El entrenador del conjunto vallecaucano era el gaucho Carlos Salvador Bilardo, a la postre ganador del Mundial de 1986 desde el banquillo con la Selección de Argentina. En esa oportunidad, los azucareros enfrentaron a Boca Juniors y perdieron 4-0 en el marcador global.