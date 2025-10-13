RTVC le paga $16 millones mensuales a Matador, caricaturista y precandidato al Senado, a través de una cooperativa

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que el sistema de medios públicos RTVC Sistema de Medios Públicos le paga 16 millones de pesos mensuales al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por “asesorías en contenidos creativos”. El pago no se hace directamente, sino a través de la cooperativa Savi, que ha recibido más de 21.000 millones de pesos por contratos con RTVC para servicios audiovisuales.
La contratación se da en medio de la campaña política de Matador, quien es aspirante al Senado por el Pacto Histórico y participará en la consulta de esa coalición el próximo 26 de octubre. Es decir, un precandidato electoral está recibiendo recursos públicos a través de un intermediario contratado por el sistema de medios estatales.