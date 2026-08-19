Nacional y Once Caldas jugaron partido por damnificados del terremoto: ganaron el fútbol y la solidaridad

Atlético Nacional y Once Caldas jugaron la noche de este miércoles por Colombia, por el futuro del país. Ya lo decía el escritor japonés Ryunosuke Satoro en su célebre frase de unidad y trabajo en equipo: “Individualmente somos una gota. Juntos somos el mar”.

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, la solidaridad sigue siendo el camino para empezar a remediar y reconstruir el daño causado, sobre todo en lugares como Manizales, Chocó, Risaralda y el Valle del Cauca.

Por tal razón, los dos únicos equipos de esta nación que han salido campeones de la Copa Libertadores de América se unieron para jugar más que un partido, pues la recaudación de la boletería vendida se destinará a los damnificados del sismo a través de la Corporación Presentes, que desde 1983 desarrolla y promueve comunidades, territorios y sociedades resilientes.

Con la presencia de 18.108 aficionados, muchos de los cuales también llevaron insumos al punto de acopio para donaciones ubicado a las afueras de la tribuna Occidental y al frente del Obelisco, el Estadio Atanasio Girardot fue epicentro de una noche de buen fútbol, que sirvió para volver a ver en escena, luego de más de una semana de cese de actividades tras lo acontecido, a varios de los actores del balompié profesional.

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El golpe emocional tras el sismo fue tan fuerte, que hasta el mismo técnico del Caldas, Hernán Darío “El Arriero” Herrera, expresó días atrás que la competencia en el fútbol colombiano debía parar mientras se atendía la emergencia en los lugares más afectados por el movimiento telúrico que, al día de hoy, según el último reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registra un saldo de 312 personas fallecidas, 290 desaparecidos y 277 edificios colapsados a nivel nacional.

“No quiero jugar, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy, pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, en Chocó, en Pereira... yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos”. Fueron las palabras de Hernán Darío en ese momento.

Pero esta vez, por motivo de esta causa benéfica, los mejores jugadores de Nacional y Caldas se reencontraron para brindar espectáculo y ayudar, con el respaldo de los hinchas, a los más necesitados.

Al partido amistoso, pero como si se tratara de un encuentro oficial, ambos elencos convocaron a 24 deportistas.

Al comienzo se hizo un minuto de silencio y de oración en memoria de las víctimas, por quienes hoy no están, y como muestra de apoyo para todas las familias afectadas.