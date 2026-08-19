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Nacional y Once Caldas jugaron partido por damnificados del terremoto: ganaron el fútbol y la solidaridad

Tras el duelo benéfico, que quedó igualado 2-2, Nacional visitará este domingo por Liga a Fortaleza, desde 2:00 a.m.; mientras que Caldas jugará ese día, de visitante, contra Junior (8:15 p.m.).

  • Atlético Nacional y Once Caldas se unieron en el Atanasio Girardot por los damnificados del terremoto que golpeó a Colombia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional y Once Caldas se unieron en el Atanasio Girardot por los damnificados del terremoto que golpeó a Colombia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Ian Poveda (balón) hizo su debut con Nacional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Ian Poveda (balón) hizo su debut con Nacional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
  • El fútbol colombiano volvió a escena con un partido solidario entre los dos únicos campeones de Libertadores del país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El fútbol colombiano volvió a escena con un partido solidario entre los dos únicos campeones de Libertadores del país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional y Once Caldas jugaron la noche de este miércoles por Colombia, por el futuro del país. Ya lo decía el escritor japonés Ryunosuke Satoro en su célebre frase de unidad y trabajo en equipo: “Individualmente somos una gota. Juntos somos el mar”.

Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, la solidaridad sigue siendo el camino para empezar a remediar y reconstruir el daño causado, sobre todo en lugares como Manizales, Chocó, Risaralda y el Valle del Cauca.

Por tal razón, los dos únicos equipos de esta nación que han salido campeones de la Copa Libertadores de América se unieron para jugar más que un partido, pues la recaudación de la boletería vendida se destinará a los damnificados del sismo a través de la Corporación Presentes, que desde 1983 desarrolla y promueve comunidades, territorios y sociedades resilientes.

Con la presencia de 18.108 aficionados, muchos de los cuales también llevaron insumos al punto de acopio para donaciones ubicado a las afueras de la tribuna Occidental y al frente del Obelisco, el Estadio Atanasio Girardot fue epicentro de una noche de buen fútbol, que sirvió para volver a ver en escena, luego de más de una semana de cese de actividades tras lo acontecido, a varios de los actores del balompié profesional.

Lea: Matheus Uribe cambió los guayos por la solidaridad: así fue su visita al Chocó

El golpe emocional tras el sismo fue tan fuerte, que hasta el mismo técnico del Caldas, Hernán Darío “El Arriero” Herrera, expresó días atrás que la competencia en el fútbol colombiano debía parar mientras se atendía la emergencia en los lugares más afectados por el movimiento telúrico que, al día de hoy, según el último reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), registra un saldo de 312 personas fallecidas, 290 desaparecidos y 277 edificios colapsados a nivel nacional.

“No quiero jugar, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy, pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, en Chocó, en Pereira... yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos”. Fueron las palabras de Hernán Darío en ese momento.

Pero esta vez, por motivo de esta causa benéfica, los mejores jugadores de Nacional y Caldas se reencontraron para brindar espectáculo y ayudar, con el respaldo de los hinchas, a los más necesitados.

Al partido amistoso, pero como si se tratara de un encuentro oficial, ambos elencos convocaron a 24 deportistas.

Al comienzo se hizo un minuto de silencio y de oración en memoria de las víctimas, por quienes hoy no están, y como muestra de apoyo para todas las familias afectadas.

Ian Poveda (balón) hizo su debut con Nacional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Ian Poveda (balón) hizo su debut con Nacional. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

El entrenador Lucas González, del conjunto verdolaga, llamó a los arqueros Franco Armani y Luis Marquínez; a los defensores Néider Parra, Simón García, César Haydar, Andrés Reyes, Andrés Felipe Román, Samuel Velásquez, Milton Casco y Yeicar Perlaza; como volantes, a Yorman Campuzano, Felipe Marín, Mateus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Xavy Ríos y Juan Manuel Zapata; y en la delantera a Cristian Arango, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Kevin Parra, Marlos Moreno, Alfredo Morelos e Ian Poveda, este quien tuvo sus primeros minutos vistiendo la camisa verde, pero que terminó con molestias en su pierna derecha. Todos ellos también donaron kits escolares.

Por el Once de Manizales, Herrera citó a Joan Felipe Parra y Juan Gallego; Jorge Cardona, Juan Cuesta, Juan Castaño, Daniel Marmolejo, Andrés Correa, Juan Patiño, Efraín Navarro y Jeider Riquett; los mediocampistas Andrés Colorado, Andrés Roa, Jaime Alvarado, Jader Quiñones, Tomás García y Adrián Álvarez; y en la delantera a Felipe Gómez, Jefry Zapata, Dayro Moreno, Michael Barrios, Mateo Zuleta, Edwin Torres, Helieyker Guzmán y Jorman Beltrán.

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“Hoy jugamos por algo más grande”, comentaron los voceros del Once de Manizales.

Por su parte, Edwin Cardona, centrocampista de Nacional, indicó: “Nos juntamos con el Once Caldas por una causa muy linda para ayudar a todo Colombia y, sobre todo a nuestros hermanos de Manizales”; mientras que su compañero, el defensor William Tesillo, resaltó: “Juntos somos más fuertes”.

Manizales tuvo uno de los peores impactos infraestructurales tras el sismo, con unas 3.993 viviendas dañadas y 1.402 totalmente colapsadas o demolidas por riesgo inminente.

El juego en el Atanasio, por tanto, no se prestó para rivalidades, sino para compartir en familia por medio del espectáculo brindado por los jugadores. Al final, el marcador quedó 2-2.

El fútbol colombiano volvió a escena con un partido solidario entre los dos únicos campeones de Libertadores del país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El fútbol colombiano volvió a escena con un partido solidario entre los dos únicos campeones de Libertadores del país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Los goles fueron convertidos por Juan Manuel Zapata (minuto 23); los de Manizales le dieron vuelta al marcador gracias a Edwin Torres (56’ y 80’); y el cuadro paisa igualó al 84 tras autogol de Jeider Riquett.

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Pero más allá de esos festejos, de dominio y presión constante del elenco anfitrión en el primer periodo, en el que Joan Felipe Parra fue figura con sus atajadas, y de la reacción ofensiva del anfitrión en los 45 minutos finales, lo verdaderamente importante es que el fútbol volvió para sumar granos de arena en ese propósito de reconstruir los lugares afectados, y que con actos como este renace la esperanza.

Nacional alineó con Armani; Román, Néider Parra, Haydar, Casco; Campuzano, Zapata, Rengifo, Moreno, Poveda y Arango.

Caldas con Parra; Cuesta, Cardona, Marmolejo, Patiño; Quiñones, Colorado, Roa, Barrios, Zapata y Dayro. En el segundo periodo, con un visitante más ofensivo, los dos técnicos reemplazaron a los jugadores que iniciaron el compromiso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo quedó el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas por los damnificados del terremoto?
El partido terminó 2-2 en el estadio Atanasio Girardot. Juan Manuel Zapata adelantó a Nacional, mientras Edwin Torres marcó dos goles para Once Caldas y Jeider Riquett anotó un autogol que significó el empate definitivo.
¿Para qué se jugó el partido entre Nacional y Once Caldas?
El encuentro se disputó con fines benéficos para apoyar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia. La recaudación de la boletería será destinada a los afectados a través de la Corporación Presentes.
¿A dónde irá el dinero recaudado con la boletería del partido Nacional vs. Once Caldas?
La recaudación de las entradas será destinada a los damnificados del terremoto por medio de la Corporación Presentes, organización que trabaja en el desarrollo de comunidades y territorios resilientes. La noticia no precisa el monto total recaudado.
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