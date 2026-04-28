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Sin Rengifo y con posibles rotaciones: así planifica Atlético Nacional su visita al Palogrande

A pesar de que el equipo verde registra una sobresaliente rendimiento del 74 % hay algunos hinchas inconformes. Once Caldas, su rival en la última fecha clasificatoria.

  • Juan Manuel Rengifo, ausencia obligada de Nacional en Manizales. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Juan Manuel Rengifo, ausencia obligada de Nacional en Manizales. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 25 minutos
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Atlético Nacional será el encargado de abrir la fecha 19 de la Liga Betplay-1 2026, la jornada definitiva que cerrará la fase clasificatoria. El duelo ante el Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales, fue programado para este viernes primero de mayo a las 6:00 de la tarde.

Ambos equipos llegan con la tranquilidad de tener asegurados sus cupos entre los ocho mejores del campeonato. Los verdes, líderes absolutos con 40 puntos, y los “albos”, sextos con 30, seguramente echarán mano de nóminas alternas para evitar sanciones y lesiones de cara a las finales. En el cuadro antioqueño, la principal baja será el volante Juan Manuel Rengifo, quien deberá cumplir una fecha de castigo tras la expulsión sufrida en el reciente duelo ante el Pereira.

Lea aquí: Prográmese: Así se jugará la fecha 19 que define a los ocho clasificados de la liga

A Nacional nadie le arrebatará el liderato ni el privilegio de terminar como local en la llave que le corresponda en los “mata-mata”. Al Once Caldas, por su parte, ya no le alcanzan las cifras para pelear ese beneficio que se otorga únicamente a los dos primeros del certamen. Actualmente, el escolta de los verdolagas es Deportivo Pasto (34 puntos), y el único que podría disputarle esa posición es el Junior (32), elencos que se medirán este domingo en Barranquilla.

¿Qué seguirá para Atlético Nacional?

Para el técnico Diego Arias, a pesar de ser un encuentro de trámite en los papeles, la visita al equipo de Hernán Darío “El Arriero” Herrera representa una prueba de fuego. El estratega enfrenta el inconformismo de un sector de la afición que, pese a los resultados, le exige un juego más vistoso; una presión que se agudizó tras el traspié contra el Pereira.

A muchos seguidores del Rey de Copas no les basta que su equipo presente un rendimiento parcial del 74 %, producto de 13 triunfos, un empate y 4 derrotas, con 35 goles a favor y 14 en contra. Como visitante, Nacional ha jugado este año 9 encuentros, con un saldo de 5 victorias y 4 traspiés, logrando un desempeño del 55.5 %.

Este ambiente enrarecido podría ser un factor de riesgo en la fase definitiva. La falta de comunión entre hinchada y cuerpo técnico es evidente, justo cuando más se necesita cohesión. Pensar que en el fútbol existen equipos invencibles es pretencioso, especialmente en una liga de tantos altibajos como la nuestra, donde el plantel actual, por cifras y regularidad, no debería ser objeto de tantos reparos.

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Lo que viene exigirá un esfuerzo máximo. En el sorteo, a Nacional le podría corresponder una llave ante Tolima, América, Once Caldas, Internacional, Santa Fe, Cali, Medellín o incluso Millonarios —cinco de ellos aún peleando por las últimas dos casillas de clasificación—. La nómina de viajeros a Manizales se conocerá este jueves, mientras Arias planifica un juego que le permita recuperar la paz o seguir cargando con una presión que, por ahora, parece desproporcionada.

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