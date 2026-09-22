Cinco entuertos de la corrupción que develó abogado del AMVA en audiencia contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega

En un organigrama de la presunta corrupción que afectó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración que tuvo Daniel Quintero en Medellín, Sebastián Ortega habría estado en un punto clave.
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Este detalle fue expuesto por el abogado Mayer Abushihab, quien representa al AMVA, una entidad que fue acreditada como víctima dentro del proceso penal que actualmente hace curso por la presunta contratación fraudulenta que se presentó. Acá hay dos variantes: los contratos para algunas obras y el mantenimiento en el parque de las Aguas, con valor cercano a 18.000 millones de pesos, y los que se hicieron con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por 17.656 millones y en los cuales se habrían pagado coimas por 2.481 millones.
Justamente en una audiencia relacionada con esa segunda arista, en la que se trataba de que un juez de control de garantías avalara o no la medida carcelaria para Ortega y para Miguel Quintero, este lunes Abushihab proyectó un esquema en el que Daniel Quintero estaría a la cabeza del entramado, en tanto que su hermano Miguel figura casi a la misma altura y, a su vez, Ortega está en un punto superior al del exdirector del Área, Juan David Palacio. A continuación les presentamos los puntos centrales de la diligencia que duró casi seis horas.