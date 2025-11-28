Así son los bombarderos B-52 de EE. UU. que sobrevolaron el Caribe cerca de Venezuela

En medio de las operaciones que Estados Unidos adelanta en el mar Caribe, este martes se conoció el sobrevuelo de aviones militares B-52, F/A-18 y E-2, que habrían despegado desde la base aérea Minot AFB (EE. UU.), cruzado el golfo de México y reactivado su transpondedor en modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte de Venezuela.

Estos movimientos han generado sospechas y relevancia por llevarse a cabo cerca del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela. Esto coincide con el reciente anuncio de Donald Trump, durante el Día de Acción de Gracias, sobre la puesta en marcha de su ofensiva “Lanza del Sur”, que también se hará por tierra, al considerar que sería una operación fácil para los militares estadounidenses.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

