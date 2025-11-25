Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Máxima tensión se vive en el Caribe luego de que aviones militares de Estados Unidos sobrevolaran cerca de Venezuela y Curazao. Así lo reportó este lunes Flightradar24, un servicio que permite rastrear vuelos en tiempo real a nivel mundial, ya sea a través de su sitio web o sus aplicaciones móviles. En el vuelo se identificaron aviones B-52, F/A-18 y E-2, que habrían salido desde Minot AFB (EE. UU.), cruzado el Golfo de México y reactivado su transpondedor modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte de Venezuela, según el mapa de la plataforma.

Y es curiosa esta ruta porque en la península de Paraguaná se encuentra el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de la región y, al mismo tiempo, una zona de alto valor estratégico para Venezuela. Lea también: Así luce el espacio aéreo de Venezuela tras la advertencia de EE. UU. a las aerolíneas Esta actividad coincide con la suspensión de vuelos de la aerolínea española Air Europa, que opera conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar”. Air Europa, que opera varios vuelos semanales entre Madrid y Caracas, decidió suspender estas conexiones “hasta que las condiciones permitan volver a volar” con seguridad, indicó este lunes una fuente de la compañía a la AFP.

Las aerolíneas que suspenden vuelos a Venezuela

Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron a la AFP que todas las operaciones aéreas desde y hacia España se mantendrán suspendidas al menos hasta el 1º de diciembre. La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL o la chilena Latam ya habían comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción. El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre. La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”. Le puede interesar: Lo que se sabe de los planes encubiertos de la CIA que Trump autorizó en Venezuela Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento. La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro como organización terrorista. Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado. Siga leyendo: Latam cancela vuelos Bogotá-Caracas este domingo y lunes luego de alerta de EE. UU. Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

