Bahía Solano exige respuestas: un turista sigue desaparecido y El Valle, con recursos limitados para el turismo

Apenas se desciende en Bahía Solano, la realidad es evidente: no hay aeropuerto, solo una pista de aterrizaje que limita el acceso de aeronaves; las carreteras hacia el pueblo permanecen destapadas; no existe un puerto para el embarque seguro de turistas y, en las playas, a pesar de su fuerte oleaje, no hay salvavidas ni guardacostas permanentes.
Contexto: Tres turistas de Medellín murieron tras accidente en playa de Bahía Solano, Chocó
Estas deficiencias quedaron al descubierto con la tragedia ocurrida en la playa en El Valle, donde dos turistas (Nicolás Fernández y Ana María Salazar) fueron arrastrados por el mar. Un líder hotelero (Edinson Palacios Mosquera) y ayudante de fotografía (Andrés Felipe Ramírez Vanegas) que intentaron auxiliarlos también fueron alcanzados por la corriente. Según testigos, en la zona no había presencia de guardacostas, y fueron pescadores locales quienes, con sus propios medios, realizaron el rescate.
Hoy la atención está puesta en la búsqueda de Andrés Felipe Ramírez Vanegas, desaparecido desde la tarde del lunes. De acuerdo con la Dirección Marítima (Dimar), la Capitanía de Puerto y la Estación de Guardacostas de Bahía Solano adelantan las labores de búsqueda y rescate, pero la comunidad insiste en que los esfuerzos son insuficientes y reclama el apoyo de municipios vecinos y de otras entidades estatales.