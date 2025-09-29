x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tres turistas de Medellín murieron tras accidente en playa de Bahía Solano, Chocó

El alcalde Leonel Valencia Pinilla confirmó el lamentable suceso e hizo un llamado a residentes y visitantes para extremar las medidas de seguridad.

  • El lamentable hecho que dejó a tres personas muertas y una desaparecida se dio en una playa de El Valle, corregimiento del municipio de Bahía Solano del Chocó. FOTO: Julio César Herrera
    El lamentable hecho que dejó a tres personas muertas y una desaparecida se dio en una playa de El Valle, corregimiento del municipio de Bahía Solano del Chocó. FOTO: Julio César Herrera
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de septiembre de 2025
bookmark

Una tragedia se presentó este lunes, 29 de septiembre, en una de las playas del corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, Chocó. El incidente ocurrió específicamente en la playa El Almejal y deja, hasta el momento, tres personas fallecidas y una cuarta desaparecida.

Los tres fallecidos fueron identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar. De acuerdo con las autoridades, estas personas eran turistas procedentes de la ciudad de Medellín.

Lea también: Identificaron al habitante de calle que murió arrollado tras caer de un árbol en Envigado: buscan a sus familiares

La cuarta persona desaparecida sería un trabajador de una cabaña que intentó socorrer a los turistas al percatarse de que se estaban ahogando.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre este hecho fue el alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia Pinilla, quien emitió varios comunicados y un video informando sobre los detalles del incidente.

El mandatario expresó su solidaridad y condolencias con las familias y cercanos a las víctimas, a su vez manifestó que los organismos de socorro y las autoridades están activamente realizando la búsqueda de la cuarta persona que se encuentra desaparecida.

Valencia Pinilla también le hizo un reconocimiento a la ciudadanía por brindar atención de primeros auxilios a las personas afectadas a pesar de la gravedad de la situación

El trágico hecho tuvo lugar durante una jornada de baño en donde al parecer, las víctimas fueron sorprendidas por una ola que los arrastró y les quitó la vida.

El llamado a la prevención que hace la Alcaldía de Bahía Solano

La Administración municipal reiteró enfáticamente su llamado a la prudencia y la seguridad, además le pidió a los bañistas, turistas y residentes a acatar las recomendaciones de seguridad y respetar las señales de precaución ubicadas en las diferentes zonas.

Otro de los pedidos por parte de la Alcaldía es a que el uso de las playas y el ingreso al mar se realice únicamente en las zonas delimitadas. Adicionalmente, se hizo un llamado a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos para que orienten de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en las playas de Bahía Solano.

Siga leyendo: Van 12 muertos por licor adulterado en Barranquilla e iguala la tragedia de 2004

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida