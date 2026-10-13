Atención: balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

Una balacera alteró la movilidad en el centro de Medellín durante la noche de este martes 13 de octubre. El hecho dejó un hombre muerto y, de manera preliminar, se reportaron dos personas lesionadas: un policía y una civil.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. Las circunstancias del intercambio de disparos son materia de verificación por parte de las autoridades.

La emergencia se presentó en el sector de Bomboná, sobre la avenida Oriental, y requirió la intervención de las autoridades para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó sobre restricciones de tránsito en este corredor vial debido a la novedad.

Según el reporte, se presenta cierre de un carril de la avenida Oriental, en sentido sur-norte, a la altura de Bomboná. Además, permanece cerrado completamente el paso por la calle 47 (Bomboná), en sentido occidente-oriente.

La entidad recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras se atiende la emergencia.

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