Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Atención: balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

Un presunto delincuente murió luego de que, según información preliminar, disparara contra un uniformado que reaccionó con su arma de dotación.

  • De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. FOTOS Denuncias Antioquia.
    De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. FOTOS Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Una balacera alteró la movilidad en el centro de Medellín durante la noche de este martes 13 de octubre. El hecho dejó un hombre muerto y, de manera preliminar, se reportaron dos personas lesionadas: un policía y una civil.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. Las circunstancias del intercambio de disparos son materia de verificación por parte de las autoridades.

La emergencia se presentó en el sector de Bomboná, sobre la avenida Oriental, y requirió la intervención de las autoridades para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó sobre restricciones de tránsito en este corredor vial debido a la novedad.

Según el reporte, se presenta cierre de un carril de la avenida Oriental, en sentido sur-norte, a la altura de Bomboná. Además, permanece cerrado completamente el paso por la calle 47 (Bomboná), en sentido occidente-oriente.

La entidad recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras se atiende la emergencia.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form