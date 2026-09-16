Balacera en la Regional tras robo de motos: capturaron a un joven y aprehendieron a un menor herido

Un procedimiento policial que comenzó con el robo de una motocicleta en Sabaneta y terminó con una balacera en la Avenida Regional dejó como resultado un joven de 18 años capturado, un adolescente de 17 aprehendido y dos motocicletas recuperadas.
Los hechos ocurrieron este martes 15 de septiembre, en el sur del Valle de Aburrá, después de que las autoridades recibieran la alerta por el hurto de una motocicleta y lograran seguir el recorrido de los presuntos responsables mediante el sistema de videovigilancia.
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Según el reporte entregado por la Policía, las cámaras permitieron identificar a los sospechosos y transmitir en tiempo real sus movimientos a las patrullas desplegadas en distintos sectores del sur del Área Metropolitana.