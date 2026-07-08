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Medellín ha realizado más de 430 megaoperativos en 2026, ¿cuántas capturas van?

La Administración Distrital señaló que estos operativos hacen parte de una estrategia orientada a recuperar el control del territorio.

  • Imágenes de un operativo en el occidente de la ciudad. FOTO: Cortesía
    Imágenes de un operativo en el occidente de la ciudad. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
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La Alcaldía de Medellín anunció los resultados semestrales de los operativos que –en articulación con la Policía, el Ejército y la Fiscalía– ha adelantado en la ciudad.

Según el distrito entre enero y junio de 2026 se realizaron más de 430 megaoperativos para recuperar espacios afectados por la criminalidad y reforzar la presencia institucional en diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado de estas intervenciones, las autoridades indicaron que se desmontaron 4.000 cambuches, se intervinieron 550 puntos priorizados y se suspendieron 20 establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente.

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Además, se realizaron cerca de 40.000 verificaciones de antecedentes a personas como parte de las estrategias para prevenir el delito y fortalecer la vigilancia en el territorio.

La Alcaldía comentó que las acciones permitieron la incautación de 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes, afectando las capacidades logísticas y operativas de las estructuras criminales que operan en la ciudad.

De igual manera, las autoridades reportaron 7.000 capturas durante el periodo, como resultado de la ofensiva contra diferentes fenómenos delictivos que impactan la seguridad y la convivencia en Medellín.

Lea también: Incumplió lo dicho: Mesa de paz no frenó la venta de droga en el parque Bicentenario

La Administración Distrital señaló que estos operativos hacen parte de una estrategia permanente orientada a recuperar el control del territorio, fortalecer la presencia institucional y brindar mejores condiciones de seguridad para los habitantes de la capital antioqueña.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas fueron capturadas en los operativos de seguridad en Medellín?
¿Qué elementos fueron incautados durante los megaoperativos en Medellín?
Los operativos permitieron la incautación de 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes. Según las autoridades, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales.
¿Cuántas personas fueron capturadas en los operativos de seguridad en Medellín?
¿Qué elementos fueron incautados durante los megaoperativos en Medellín?
Los operativos permitieron la incautación de 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes. Según las autoridades, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales.
¿Cuántas personas fueron capturadas en los operativos de seguridad en Medellín?
¿Qué elementos fueron incautados durante los megaoperativos en Medellín?
Los operativos permitieron la incautación de 360 armas de fuego, 62.000 armas blancas y 14 toneladas de estupefacientes. Según las autoridades, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales.
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