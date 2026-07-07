Medellín se suma a propuesta de bloques de seguridad impulsada por Abelardo de la Espriella

En su respuesta a ese anuncio, el mandatario Gutiérrez apuntó que en ese trabajo, la Fiscalía, la Policía y el Gobierno Nacional deben tener una buena articulación con el gobierno local y con el Ejército.

“Para adoptar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, convocaré a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con el fin de crear, a partir de sus requerimientos, la mayor operación de seguridad urbana en Colombia”, dijo.

En su cuenta de X, De la Espriella publicó que el mismo 7 de agosto, cuando se posesione, firmará el decreto mediante el cual le dará rienda suelta a esa iniciativa que tendría un énfasis especial en el combate contra las extorsiones, los robos y los homicidios.

El anuncio de que uno de los pilares de la estrategia del gobierno electo de Abelardo de la Espriella será la conformación de bloques de defensa para la seguridad urbana en las principales ciudades del país le cayó bien al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Uno de los temas que más se queja nuestra gente es la extorsión; yo le decía al presidente Abelardo: mire, Medellín hoy tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, por supuesto hemos disminuido mucho, pero la única tasa aceptable es cero porque se trata de la vida, entonces hay que seguir trabajando”, añadió Gutiérrez.

A principios de junio, un informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia destacó como durante una semana completa, entre el 25 de mayo y el 4 de junio no hubo ni un homicidio en la capital antioqueña y que ello consolidaba una tendencia de todo el quinto mes, que cerró con 17 homicidios, el menor número para ese mes desde que existen registros comparables, y 22 días no consecutivos sin muertes violentas. Entre el 25 de mayo y el 3 de junio no se registraron homicidios en la ciudad, completando una racha de diez días consecutivos sin asesinatos.

En febrero el balance fue todavía más optimista, pues solo se presentaron 11 casos de homicidio y además se contabilizaron 19 días consecutivos sin muertes violentas, el registro más bajo en medio siglo para la ciudad.

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No obstante, hace poco más de dos meses, el Concejo de la ciudad llevó a cabo un debate sobre la seguridad en esta jurisdicción y en él se reveló que Medellín tiene 12 zonas rojas estructurales, es decir puntos con problemas como deterioro del espacio público, la inseguridad, el auge de economías informales e ilegales, la habitabilidad en calle, la explotación de niños y el deterioro ambiental.

El concejal Andrés Rodríguez, quien fue el citante de ese debate, detalló que así ocurre en la Avenida de Greiff, El Raudal, la Plaza Botero, el Parque de Bolívar, Prado Centro, los bajos de la estación Prado, El Chagualo, las cercanías a la Plaza Minorista, Barrio Triste y La Bayadera en el Centro. Igualmente, en el Barrio Caribe y el Barrio Antioquia.

De manera adicional a las zonas rojas, habría nueve zonas en consolidación crítica —o sea puntos con un deterioro urbano en auge a raíz de la rápida expansión de actividades económicas, turísticas o comerciales sin Dios ni Ley—, como el Parque Lleras, Provenza, Manila, el Parque de El Poblado, la comuna 13, la calle Ayacucho, San Diego, la carrera 70 y el Doce de Octubre.

En ese mismo informe del concejal Rodríguez aparecen otras nueve áreas rotuladas como zonas a la deriva, es decir, territorios donde comienzan a observarse síntomas de deterioro. Así identifican áreas en la Autopista Norte, Robledo, las zonas comerciales de Aranjuez, Manrique, la Avenida 33, los bajos de los puentes Madre Laura y 4 Sur, el entorno del metrocable de Santo Domingo Savio y Santa Elena.

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La problemática se agudiza con la existencia de bandas que controlan la “movida” en las zonas rojas y otros puntos. Por ejemplo, en El Poblado, Provenza y el Parque Lleras delinquen estructuras como La Terraza y Caicedo, principalmente en tráfico de estupefacientes, hurto, explotación sexual, mendicidad, uso indebido del espacio público y extorsión.