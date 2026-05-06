En nuevo informe, Banrepública insiste en que aumento de 23% del mínimo está tras el alza de la inflación

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco de la República mantuvo una postura firme al mencionar el incremento de 23,7% del salario mínimo y las disposiciones de la reforma laboral como dos de los motores que presionaron la inflación al alza en el primer trimestre de este año en Colombia –5,6% a marzo–, debido a su significativo impacto en los costos de nómina. Podría interesarle: ¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años Además, este miércoles, durante su intervención en el Congreso de la República, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la política monetaria de la entidad frente a las críticas del Ejecutivo. Explicó que el ni él ni los miembros de junta velan por los intereses de la banca privada al subir las tasas, sino que cuidan el bolsillo de los colombianos de futuras disparadas de precios. Justamente, el incremento salarial del 23,7% obligó a revisar las proyecciones de inflación al alza tanto al Banrep como a expertos del mercado. Lo que inicialmente se estimaba en un 3,2% para el cierre del año, ahora se sitúa en niveles cercanos al 6%, lo que representa un retroceso en la lucha por la estabilidad de precios.

El impacto de la reforma laboral en la canasta familiar

En cuanto a la reforma laboral, expertos han sostenido que los cambios en las condiciones de contratación y los mayores costos operativos para los empleadores actúan como una barrera invisible para la estabilidad de los precios al consumidor. Un escenario similar al que parece estar viendo el Emisor, en el sentido de que estas medidas introducen rigideces estructurales en el mercado que ayudan a mantener la inflación en niveles elevados. Encuentre: Gasolina sube $400 desde este viernes 1 de mayo: así quedarían los precios por ciudades En todo caso, Villar insistió ante los legisladores en que la independencia del banco es fundamental para resistir las presiones de bajar las tasas de interés de forma prematura. Hacerlo sin una moderación previa en las presiones laborales y salariales que analiza el banco podría disparar nuevamente el costo de vida, anulando cualquier beneficio que se pretenda entregar a los trabajadores. La visión del banco es que la inflación actual no solo depende de choques temporales, sino de cómo se indexan los precios en la economía colombiana. Por ejemplo, cuando el salario mínimo sube de forma agresiva, muchos otros precios y servicios de la economía se ajustan automáticamente, lo que genera una inercia difícil de romper.

Visiones encontradas y el papel del Gobierno