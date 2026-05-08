Segundo al mando de la banda de La Sierra que fue capturado en Medellín llevaría 20 años delinquiendo

Dos décadas delinquiendo llevaría alias Huelillo o “El Carón”, quien sería el segundo al mando dentro de la banda delincuencial La Sierra y fue capturado en las últimas horas.

Le recomendamos leer: El Tren de Aragua quiere meterse al Valle de Aburrá

La aprehensión de este presunto delincuente se produjo mediante un allanamiento que realizaron agentes de la Sijín y el Goes de la Policía en colaboración con la Fiscalía General de la Nación en un inmueble de la comuna 8-Villahermosa.

En medio de las actividades de registro, los efectivos de la Fuerza Pública se incautaron, además de dos armas de fuego, 41 cartuchos de munición, dos radios de comunicaciones y tres teléfonos celulares.

Este hombre tendría un prontuario de más de 20 años en el mundo delincuencial y, de acuerdo con fuentes oficiales, era uno de los principales lugartenientes de alias ‘Abelito’, quien es el máximo jefe de la estructura criminal La Sierra. De hecho, la Fiscalía le imputará el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla.

Desde el año 2018 había una orden de captura en su contra, pero no había podido materializarse por el control que tiene esa organización en el sector y las condiciones difíciles para el acceso de los organismos de seguridad por la conformación de este territorio, que está conformado por lomas pronunciadas y un laberinto de calles estrechas y escaleras.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El rol de “Huelito” o “El Carón” sería el de coordinar acciones relacionadas con el control territorial y expendio de estupefacientes en los sectores de La Sierra y Villa Turbay, en la zona centro oriental de la capital antioqueña.

Después de su aprehensión, este fue dejado a disposición de la Fiscalía para dar paso a las audiencias preliminares, donde le fue dictada medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y penitenciario.

La Sierra es una de las bandas delincuenciales históricas de la comuna 8 de Medellín. Durante años ha sido señalada por las autoridades de participar en homicidios selectivos, extorsiones, microtráfico, desplazamientos forzados y control territorial.

Las autoridades le atribuyen además el almacenamiento de armamento de guerra, uso de menores en actividades ilícitas y cobro de “vacunas” a comerciantes, transportadores y habitantes de las zonas bajo su influencia.

También le podría interesar: Los grupos criminales que llevan inseguridad a la Medellín rural

Para sobrevivir tanto tiempo, no ha permanecido aislada, sino que ha tejido alianzas con otras redes criminales, entre ellas estructuras ligadas al Clan del Golfo y, más recientemente, la estructura de origen venezolano Tren de Aragua.

Varios de sus cabecillas, conocidos con alias como “Abelito”, “Copete”, “Cabezón” y “Tortas”, han sido capturados o abatidos en operaciones de la Policía y la Fiscalía.