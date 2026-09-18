Una batería portátil provoca incendio en vuelo de KLM que iba a Curazao; obligó al avión a regresar

Una power bank se incendió el jueves 17 de septiembre en un vuelo de KLM que cubría la ruta entre Ámsterdam y Curazao, cuando el avión sobrevolaba el océano Atlántico. La tripulación apagó el fuego y el comandante decidió regresar al aeropuerto de Schiphol, donde la aeronave aterrizó alrededor de las 8:40 p. m.
El incidente ocurrió en el vuelo KL735, operado por un Boeing 777-300ER, después de varias horas de trayecto. El fuego se produjo en la cabina de clase ejecutiva y generó humo y daños en la zona donde estaba la batería externa.
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