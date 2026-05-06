PSG repite final de Champions tras vencer al Bayern, de Luis Díaz

Bayern Múnich no fue capaz de remontar ante el PSG en semifinales de la Champions, y se privó de clasificar a la disputa por el título.

Después del 5-4 de la ida, el elenco alemán empató 1-1 en su patio ante el actual campeón del certamen, que buscará una nueva corona frente al Arsenal, de Mikel Arteta, que venció en la otra semifinal al Atlético de Madrid.

Ni Harry Kane ni sus escuderos de lujo: Luis Díaz y Michael Olise lograron remontar la serie.

El brasileño Marquinhos y el ecuatoriano Willian Pacho, centrales del PSG y que habían rendido a altísimo nivel en cuartos de final ante el Liverpool, fueron grandes figuras de su equipo para detener el ataque del cuadro local, mientras que el georgiano Jvicha Kvaratsjelia fue un dolor de cabeza para la zaga del Bayern. Con una asistencia suya y gol del vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, el cuadro de París peleará por Orejona el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4’).

El Allianz Arena de Múnich fue así de nuevo talismán para el PSG, que conquistó la pasada temporada en ese mismo estadio su primer y hasta ahora único título en el máximo torneo del Viejo Continente, entonces con una exhibición en la final ante el Inter de Milán (5-0).

Ganar su primera Champions será precisamente el objetivo del Arsenal, que jugará su segunda final del torneo veinte años después de caer ante el Barcelona en 2006.

Antes de esa esperada final, tanto PSG como Arsenal, líderes en sus respectivos campeonatos nacionales, tratarán de asegurar cuanto antes el título liguero para poder dosificar fuerzas pensando en su gran desafío.