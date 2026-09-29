Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya son padres: La pareja compartió la primera fotografía con su hija

Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya son padres. La pareja anunció el lunes 28 de septiembre el nacimiento de su primera hija con una fotografía en la que aparecen los tres de espaldas mientras ven un partido de los Los Angeles Dodgers. En la imagen, Palvin y Sprouse llevan camisetas del equipo de béisbol y sostienen a la bebé, que también viste una camiseta de los Dodgers. La pareja optó por no mostrar el rostro de la recién nacida ni revelar todavía su nombre. Entérese: Un mini Sprouse en camino: Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que serán padres por primera vez

El anuncio fue acompañado de una frase que hace referencia al Día del Trabajo en Estados Unidos y al nacimiento de la pequeña: “Este año nos tomamos el Día del Trabajo literalmente”. La publicación sugiere que el nacimiento ocurrió alrededor del 7 de septiembre, fecha en la que se celebra esa festividad en Estados Unidos. Sin embargo, la pareja no ha precisado públicamente el día exacto en que nació su hija. Le puede interesar: Ahora sí, felices los 4: Maluma anunció el nacimiento de Orión, su segundo hijo

Antes del nacimiento, Dylan Sprouse y Barbara Palvin habían contado algunos detalles del embarazo. En julio, durante el pódcast Wildmen, el actor reveló que esperaban una niña y contó que la pareja utilizaba un apodo para referirse a ella: “La hemos estado llamando principessa... significa princesa en italiano”, explicó Sprouse en ese momento. El embarazo había sido confirmado públicamente unos meses antes. En mayo de 2026, Palvin apareció con su embarazo visible durante el Festival de Cine de Cannes. Posteriormente, la pareja compartió en Instagram una imagen de una ecografía para confirmar la noticia. Conozca: ¿El nuevo Ángel de Victoria’s Secret vocea?: ella es Paloma Echavarría, la modelo en competencia Angels Among Us

La historia de Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzó en 2018, cuando se conocieron en Nueva York durante un evento, ambos empezaron una relación que con el paso de los años se consolidó lejos de los rumores sobre su vínculo. La modelo húngara y el actor estadounidense mantuvieron su relación mientras avanzaban en sus respectivas carreras y, para enero de 2019 ya vivían juntos en Nueva York. Tres años después, en septiembre de 2022, Sprouse le propuso matrimonio durante un viaje de camping en California. Aunque el compromiso se mantuvo en privado durante varios meses, finalmente fue confirmado públicamente en junio de 2023. Le puede interesar: Damiano David y Dove Cameron se casaron en Italia: así fue su boda en la Toscana Un mes después, el 15 de julio de 2023, ambos se casaron en Hungría, país natal de Palvin, en una celebración realizada en la propiedad rural de sus padres, Harlekin Birtok. Antes de la ceremonia en la finca, la pareja intercambió votos en una iglesia de Albertirsa, el mismo templo donde los padres de Palvin se habían casado décadas atrás. Después realizaron una ceremonia civil en una pequeña isla ubicada dentro de la reserva de la propiedad familiar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Aunque ambos tienen una vida pública, Palvin y Sprouse han mantenido su relación en privado y han procurado proteger aspectos de su vida personal. Ahora siguen esa misma línea con su hija, de quien no han mostrado el rostro ni han revelado el nombre. No se vaya sin leer: Así fueron los MTV VMAs 2026: presentaciones, ganadores y el esperado Vanguard Award de Nirvana

Bloque de preguntas y respuestas: