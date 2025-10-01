x

Ibero e Icetex abrieron becas virtuales para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia; así puede aplicar

Los programas incluyen áreas como educación, derecho, salud, ingeniería y ciencias empresariales. Los interesados podrán postularse desde cualquier parte del país sin costo.

  • Con estas 99 becas virtuales buscan ampliar el acceso a la educación superior y brindar formación de calidad a estudiantes y profesionales en Colombia. FOTO: Cortesía
    Con estas 99 becas virtuales buscan ampliar el acceso a la educación superior y brindar formación de calidad a estudiantes y profesionales en Colombia. FOTO: Cortesía
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Con el objetivo de democratizar la educación superior en el país, la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), en alianza con Icetex, anunciaron la apertura de 99 becas virtuales en Colombia para 2025, dirigidas a bachilleres y profesionales que deseen cursar programas de pregrado y posgrado en áreas estratégicas para el mercado laboral.

En total se entregarán 17 becas completas del 100 %, 34 becas parciales del 70 % y 48 becas parciales del 50 %.

Los programas se desarrollan en modalidad 100 % virtual, lo que permite acceder a estudios superiores desde cualquier región del país.

Áreas de estudio disponibles

Las becas están enfocadas en programas con alta demanda en el mercado laboral, como:

- Ciencias de la Educación.

- Ciencias Empresariales.

- Ciencias Sociales y Humanas.

- Ciencias de la Salud.

- Derecho.

- Ingeniería.

Dependiendo del programa elegido, la formación podrá ser semestral o cuatrimestral, en pregrado o posgrado.

Beneficios adicionales de la oferta académica Ibero e Icetex

Los estudiantes seleccionados tendrán acceso a ventajas como:

1. Certificaciones internacionales e insignias digitales.

2. Cursos de profundización.

3. Opción de doble programa u homologación.

4. Acreditación institucional de Alta Calidad.

Requisitos para postular a las becas Icetex – Ibero

Para pregrado:

- Carta de admisión de la IBERO.

- Título de bachiller.

- Resultados de las pruebas Saber 11 (mínimo 200 puntos).

- Documento de identidad.

- Autorización de padres (si es menor de edad).

- Certificado de condiciones socioeconómicas.

Para posgrado:

- Carta de admisión de la IBERO.

- Título de pregrado.

- Documento de identidad.

- Certificado de condiciones socioeconómicas.

- Certificado de experiencia profesional.

- Certificado de residencia.

Educación flexible y con proyección internacional

La oferta académica de la Ibero incluye beneficios como certificaciones internacionales, insignias digitales, cursos de profundización, opciones de doble programa y acreditación de Alta Calidad.

“En Colombia, apenas 4 de cada 10 jóvenes accede a la educación superior. Con estas 99 becas buscamos cerrar esa brecha y asegurar que más estudiantes construyan un futuro con formación de calidad, flexible y con reconocimiento internacional”, señaló Ricardo Gómez, rector de la Ibero.

¿Cómo inscribirse a las becas Icetex?

La postulación se realizará exclusivamente a través de la plataforma de Icetex, sin costo alguno. Previamente, los interesados deberán solicitar a la IBERO la carta de admisión en el programa de su elección.

Además, Icetex e Ibero ofrecerán un webinar informativo el jueves 2 de octubre a las 10:00 a.m. en el canal de YouTube de Icetex, donde se resolverán dudas sobre el proceso de aplicación. Las actualizaciones estarán disponibles en las redes sociales oficiales de la entidad.

