Estudie gratis y reciba pago: Foundever y el Sena tienen 30 cupos para cursar Técnica en Contact Center

Los jóvenes que buscan formarse y al mismo tiempo ingresar al mundo laboral tienen una nueva oportunidad en Bogotá. La empresa Foundever de Colombia, en alianza con el Sena, abrió 30 cupos para estudiar el Técnico en Operación Omnicanal de Contact Center BPO, una carrera con alta demanda en el sector de servicios y atención al cliente.
El programa ofrece una formación académica de seis meses en etapa lectiva con el Sena y otros seis meses de práctica productiva en la compañía. Al finalizar, los aprendices tendrán la posibilidad de continuar su desarrollo laboral dentro de la organización.
