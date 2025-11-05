La controversia de Before Club: ¿conflicto de intereses en la Ley de la Noche?

Before Club quedó bajo escrutinio público durante estos últimos días tras el caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien falleció luego de ser golpeado a pocas cuadras del bar ubicado en Chapinero, en Bogotá. El lugar —propiedad de la congresista María del Mar Pizarro— fue de donde salió el joven en la madrugada del 31 de octubre después de la fiesta de Halloween que se desarrollaba en esa discoteca. Según registros de video, Moreno fue agredido violentamente en la vía pública, a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, y falleció tras las lesiones sufridas. Más allá de ser un sitio de rumba, Before Club en redes sociales es conocido por su proselitismo y actividades promovidas por la congresista Pizarro y su sector dentro del Pacto Histórico. En su cuenta de Instagram, el establecimiento ha compartido publicaciones en las que se invita a los asistentes a celebrar los logros legislativos de la representante y a participar en eventos con tinte político. En varios videos y publicaciones, el bar escribió mensajes de apoyo a la Consulta del Pacto Histórico, además de críticas a la administración distrital.

Una de las publicaciones más recientes del local, por ejemplo, promueve abiertamente la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con mensajes como: “Empezó la revocatoria en contra de Galán. Before apoya la recolección de 1 millón de firmas. Promesas vacías: ahora vendió la noche con un discurso de odio, mentiras, desinformación, inseguridad y robos... para tapar la peor administración que hemos tenido en Bogotá”. En las redes del bar se muestra a jóvenes cubriendo paredes con consignas y afiches con mensajes de protesta al alcalde Galán. El bar también publica mensajes alusivos a la consigna “No Kings”, un movimiento que se manifiesta contra el presidente estadounidense Donald Trump. En algunos de los eventos organizados por el club, Pizarro ha aprovechado para difundir su trabajo legislativo y para promover discusiones sobre la llamada “Ley de la Noche”, una propuesta que busca crear un sistema de cuidado para quienes trabajan o circulan en horarios nocturnos y que le valieron cuestionamientos a la congresista por posible conflicto de intereses que beneficiaría su negocio. La representante a la Cámara, propietaria del 100 % de Before Club, negó que exista un conflicto de interés por su intervención en las mesas técnicas de la denominada “Ley de la Noche” y defendió su participación pública: “esa ley ni siquiera se está discutiendo porque no es un proyecto de ley”, explicó en entrevista con El Reporte Coronell.