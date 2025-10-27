Este es Berghain, el legendario club techno de Berlín que inspiró la nueva canción de Rosalía

Rosalía volvió a sorprender con el estreno de “Berghain”, el primer sencillo de su próximo disco Lux, que verá la luz el 7 de noviembre. El título rinde tributo al legendario club techno de Berlín, un espacio que desde hace dos décadas encarna la cultura nocturna, la transgresión y la creatividad de la ciudad.
El tema, en colaboración con Björk y Yves Tumor, llegó acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez, del colectivo CANADA. Lejos de la electrónica pura que podría esperarse, la cantante apuesta por una atmósfera íntima, guiada por violines, orquestas, coros e imágenes que oscilan entre lo cotidiano y lo onírico. Planchas, consultas médicas y escenas domésticas se transforman en símbolos de deseo, vulnerabilidad, orden en medio del caos y rapidez que trasmite la pieza musical como abrebocas de su nuevo trabajo.