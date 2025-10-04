Estas son las obras de artistas antioqueños presentes en la Bienal de Bogotá BOG25

Por: Sergio Villamizar / Colprensa
Mientras en la ciudad acaba de comenzar la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM), en Bogotá llevan dos semanas con el arte moviéndose por las calles de la capital. Se han visto propuestas locales pero también una gran cantidad de manifestaciones que han llegado desde distintas partes del mundo, con ríos de flores que cruzan el centro de la ciudad, así como casas voladoras.
Las propuestas gestadas en distintas regiones del país, tanto las que se han presentado durante las últimas dos semanas, y las que estarán presentes en las próximas cinco que faltan de esta primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, han generado gran expectativa en el creciente público de este evento que ha puesto a Bogotá en el panorama internacional del arte.
La programación cultural irá hasta el 9 de noviembre y se ha considerado como el evento público cultural más importante del año en Bogotá, organizado por la Alcaldía Mayor.
Codirigida por Diego Garzón y Juan Ricardo Rincón, BOG25 cuenta con la asesoría curatorial de José Roca; y con el trabajo curatorial de María Wills, Jaime Cerón y Elkin Rubiano; quienes proponen alrededor del eje conceptual Bogotá, ensayos sobre la felicidad una reflexión sobre el vínculo entre la ciudad y la búsqueda de bienestar.
Así como en Medellín, la BOG25 es un evento gratuito que invita a ver la capital como una obra en sí misma y a propiciar una conversación amplia y diversa sobre la urbe, el espacio público, el urbanismo, la naturaleza y lo que representa la felicidad en la capital del país.
Más de 125.000 personas disfrutaron las actividades de esta bienal en sus primeros días de actividades en los que se destacó la obra Arrancada de raíz, una intervención artística del argentino Leandro Erlich, que replica una típica casa de Chapinero, La Merced, Palermo, Quinta Camacho o Teusaquillo –conocidos barrios bogotanos–, la cual se está presentando en la plazoleta del parque de Lourdes, ubicada en la carrera 13 con calle 63.
En los recuadros les presentamos las obras de los antioqueños y otras más de artistas nacionales que puede disfrutar si va de paso por la capital.