Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas

Este viernes 27 de marzo, se presentó un fuerte incendio en el Nororiente de la ciudad, que dejó tres personas heridas, según reportaron los organismos de socorro.

Según detalló la Alcaldía, cerca las 10:15 a.m., se presentó la emergencia en la calle 108D con el cruce de la calle 28CC del barrio Santo Domingo Savio.

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Lamentablemente, cuatro viviendas construidas en madera resultaron afectadas. Además, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer adulta mayor que está siendo atendida por personal de salud.