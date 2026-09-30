BTS mueve 1.000 millones de dólares: así es el negocio detrás del boom del K-pop que llega a Colombia

Bogotá se prepara para recibir a BTS, una de las agrupaciones de K-pop con mayor reconocimiento internacional, que llegará a la capital colombiana este viernes 2 y sábado 3 de octubre para ofrecer dos conciertos en el estadio El Campín.
El regreso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios se produce después de que los siete integrantes de la agrupación finalizaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La visita a Colombia hace parte de la sexta gira mundial de BTS, que comenzó el 9 de abril de 2026 y que tiene como eje su más reciente álbum, Arirang.
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La gira se extenderá hasta marzo de 2027 y contempla 88 conciertos en 34 ciudades de 23 países. Todos los shows fueron programados en estadios y, en buena parte de las ciudades incluidas en el recorrido, las entradas se agotaron, dejando a miles de seguidores sin posibilidad de asistir.
La presentación que BTS llevará al estadio El Campín hace parte de una gira que ya ha pasado por 10 países y que ha recibido críticas positivas en diferentes escenarios.
Uno de los elementos centrales de la gira es el escenario de 360 grados. La estructura se instala en el centro del estadio y cuenta con pasarelas que se extienden desde la tarima principal hacia diferentes sectores del recinto. En el centro también se ubica un escenario circular que permite desarrollar parte del espectáculo rodeado por el público.
La producción incluye, además, un pabellón inspirado en el palacio Gyeongbokgung, uno de los referentes históricos y arquitectónicos de Corea del Sur. A esto se suman efectos de pirotecnia, fuego y grandes estructuras de luces LED.
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