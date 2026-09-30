BTS mueve 1.000 millones de dólares: así es el negocio detrás del boom del K-pop que llega a Colombia

Bogotá se prepara para recibir a BTS, una de las agrupaciones de K-pop con mayor reconocimiento internacional, que llegará a la capital colombiana este viernes 2 y sábado 3 de octubre para ofrecer dos conciertos en el estadio El Campín. El regreso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios se produce después de que los siete integrantes de la agrupación finalizaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La visita a Colombia hace parte de la sexta gira mundial de BTS, que comenzó el 9 de abril de 2026 y que tiene como eje su más reciente álbum, Arirang. Puede leer: Nuevas boletas habilitadas y todo lo que sabemos sobre BTS en Colombia La gira se extenderá hasta marzo de 2027 y contempla 88 conciertos en 34 ciudades de 23 países. Todos los shows fueron programados en estadios y, en buena parte de las ciudades incluidas en el recorrido, las entradas se agotaron, dejando a miles de seguidores sin posibilidad de asistir. La presentación que BTS llevará al estadio El Campín hace parte de una gira que ya ha pasado por 10 países y que ha recibido críticas positivas en diferentes escenarios. Uno de los elementos centrales de la gira es el escenario de 360 grados. La estructura se instala en el centro del estadio y cuenta con pasarelas que se extienden desde la tarima principal hacia diferentes sectores del recinto. En el centro también se ubica un escenario circular que permite desarrollar parte del espectáculo rodeado por el público. La producción incluye, además, un pabellón inspirado en el palacio Gyeongbokgung, uno de los referentes históricos y arquitectónicos de Corea del Sur. A esto se suman efectos de pirotecnia, fuego y grandes estructuras de luces LED. En contexto: CEO de los Grammy responde a decisión de BTS de no presentarse a los premios en 2027

El boom económico de la industria del K-pop

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea y la Fundación Coreana para el Intercambio, el K-pop sigue siendo la imagen más reconocida por los extranjeros cuando piensan en la cultura coreana. A esto se suma que en 2025 la industria alcanzó su volumen más alto de exportaciones totales de música coreana, con US$301,74 millones. Por otro lado, las ventas acumuladas de álbumes durante el año pasado llegaron a 85,71 millones de copias, lo que representa una disminución del 7,5% frente a 2024, mientras que los ingresos estimados por ventas internacionales de álbumes alcanzaron aproximadamente los US$890 millones. Sobre las características que diferencian al género, el empresario Julio Correal explica que el K-pop va más allá de lo musical: “Es un modelo que requiere una alta entrega y disciplina por parte de los integrantes, y eso genera una fuerte identificación con el público”. Esta lógica no solo se evidencia en el performance, sino también en los listados.

Las empresas detrás del auge económico de la industria musical

Por su parte, las empresas que lideran la industria también reportan resultados financieros significativos. De acuerdo con el portal coreano Arte, la multinacional surcoreana Hybe, que tiene bajo su sello a grupos como BTS, Tomorrow x Together y Cortis, registró en 2024 ventas totales por US$1.700 millones, además de un recaudo aproximado de US$339 millones en conciertos durante el mismo periodo. Entre tanto, SM Entertainment, casa de agrupaciones como EXO, NCT y Aespa, reportó en el cuarto trimestre del año ventas aproximadas por US$137 millones, lo que representa un aumento interanual del 11%, y ventas por conciertos cercanas a los US$17 millones. En este contexto, los conciertos se han consolidado como uno de los pilares más fuertes de la industria. En el caso de BTS, su última gira, ‘Love Yourself’, recaudó US$246 millones; y Billboard estima que la gira anunciada para 2026, BTS World Tour, podría superar los US$1.000 millones en ingresos. Al respecto, Correal asegura que “la gira de BTS será una gira mundial impresionante y no dudo que Bogotá será un punto muy fuerte y el inicio del K-pop a gran escala en Colombia”. El éxito del K-pop, y en especial de BTS, también se explica por la fuerza de su fandom. Así lo señala Esteban Bernal, profesor universitario: “La comunidad kpopper suele ser más activa que otras en el enriquecimiento de dicha ‘subcultura’, especialmente a través de la generación de contenido en redes sociales”. Las cifras respaldan esta afirmación: BTS alcanzó los 2.000 millones de reproducciones en Spotify con su canción ‘Dynamite’, mientras que ‘Butter’ acumuló 289 millones de reproducciones en su primera semana. En palabras de Correal, “el público del K-pop tiene el mismo comportamiento en todo el mundo: una fidelidad y una pasión muy fuertes por las bandas”. Siga leyendo: BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue? Otro de los elementos que fundamentan el éxito de grupos como BTS es el nivel de producción y performance de sus conciertos, uno de los aspectos más esperados de esta nueva gira. Para Samuel Lozada, ingeniero de sonido, el reto para recibir estos espectáculos en el país está en el montaje: “El mayor desafío viene desde la planeación del evento y de contar con el tiempo necesario para que todo el sistema de iluminación y visuales funcione a la perfección”. Y es que, como asegura Esteban Bernal, “el hecho de que una agrupación musical proveniente de Corea del Sur logre una gira mundial en 37 ciudades de Asia, Europa y América en 2026 refrenda no solo su liderazgo , sino la consolidación del K-pop como un fenómeno cultural global con impacto”. Asia lidera en la industria de la música con 45,1% de los ingresos físicos globales La música asiática dejó de ser una promesa para convertirse en una de las fuerzas más dinámicas de la industria global. Un informe reciente de Luminate sostiene que Asia es hoy una de las regiones más relevantes para observar, no solo por su capacidad de producir superestrellas mundiales, sino también por el crecimiento de mercados locales que empiezan a ganar peso fuera de sus fronteras. En 2025, varios mercados asiáticos registraron aumentos muy fuertes en streams premium bajo demanda: India creció 38,9%, Indonesia 19,7% y Filipinas 17,5%, muy por encima de la tasa global de crecimiento, que fue de 7%. A eso se suma que Asia todavía conserva una enorme fortaleza en el formato físico: en 2024 concentró 45,1% de los ingresos físicos globales, una señal clara de que en la región conviven con fuerza el consumo digital y las formas más tradicionales de la industria. Corea del Sur sigue siendo el caso más visible de esa expansión gracias al K-pop, que marcó el camino de cómo exportar un sonido local y convertirlo en fenómeno mundial. Sin embargo, el crecimiento ya no depende únicamente de grupos surcoreanos: el modelo se está transformando hacia proyectos globales inspirados en el sistema del K-pop, con apuestas pensadas para distintas regiones y audiencias globales.