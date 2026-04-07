BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue?

Hay una plataforma global en la que la banda surcoreana BTS interactúa directamente con su “army”, sus fanáticos. Esta se llama Weverse y allí comenzó este martes la preventa oficial de sus conciertos en América Latina.

Para Colombia los shows están programados para el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá y según le confirmaron fuentes a EL COLOMBIANO estas se agotaron en cerca de dos horas.

Los precios de esta preventa iban desde $300.000 a $1.081.000, incluyendo servicio, según datos de Ticketmaster.

También se ofrecieron paquetes VIP / Sound Check que cuestan 2.953.000 pesos y que además de la entrada VIP, permite la entrada anticipada al recinto, acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS, la oportunidad de comprar mercancía del tour antes del show y personal exclusivo para el ingreso y registro VIP en el lugar.