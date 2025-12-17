Así se vivieron las diez horas de terror en Buenos Aires, Cauca: hostigamiento, policías heridos, casas destruidas y el municipio incomunicado

Durante diez horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió un violento ataque armado a manos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.
La guerrilla hostigó a la fuerza pública y a la población civil, destruyeron la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario, un hospital y mantuvieron confinadas a decenas de familias bajo el fuego cruzado.
El asalto armado se prolongó durante buena parte del día del martes 16 de diciembre con ráfagas, explosiones y hostigamientos continuos que paralizaron por completo al municipio.
En contexto: Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario
Pablo César Peña, alcalde de Buenos Aires, describió en Blu Radio que las disidencias “sacaron a las personas para utilizar las viviendas que están al frente de la estación para atacar a los policías”.
Según reportes oficiales, los atacantes utilizaron armas de alto poder y explosivos contra instalaciones públicas y zonas residenciales, siendo 10 casas que quedaron destruidas.